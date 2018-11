Rita: party de cuisine à Verdun

La rue Wellington, à Verdun, Sophie Bergeron et le chef Joseph D'Alleva connaissent bien. Sophie y a ouvert en 2012 Wellington, un «apportez-votre-vin» qui fonctionne toujours très bien et où Joseph, dit Joey, a aussi travaillé.

Les deux étaient aussi derrière le Balconville, petit pub de quartier campé dans la même rue qui a dû fermer inopinément, l'hiver dernier, à la suite d'un dégât d'eau majeur, à la grande tristesse des propriétaires... et de leur clientèle.

Mais parce que les mauvaises nouvelles côtoient souvent les bonnes, c'est le jour même du dégât d'eau que le tandem avait pris la décision de se lancer dans un nouveau projet.

Ainsi est né, au début d'octobre, toujours dans la même rue, le Rita. Pourquoi Rita? «C'est le nom de nos grands-mères, à Joey et à moi. Cela nous est donc venu naturellement. Joey est d'origine italienne, moi, québécoise, et on avait envie de créer un bistro italien, mais en utilisant des produits les plus locaux possible», explique Sophie.