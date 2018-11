Le Monarque: début de règne

Ce nouveau restaurant du Vieux-Montréal s'appelle le Monarque et il a, effectivement, quelque chose de noble. Immense, solidement aménagé par des gens d'expérience, sans la moindre fausse modestie. On a l'impression, en y entrant, qu'il existe depuis toujours.

Le Monarque, c'est la nouvelle table d'une équipe pilotée par le chef Richard Bastien, qui a maintenant à ses côtés son fils Jérémie. Ce sont des gens que vous connaissez. On les a fréquentés d'abord au Mitoyen à Sainte-Rose, puis au restaurant du Musée des beaux-arts, mais surtout au Leméac, à Outremont, devenu une institution.

Ce nouvel établissement de la rue Saint-Jacques reste dans l'esprit de ces tables, à la fois classique et moderne, où l'on ne réinvente pas la roue, tout en restant arrimé à l'actualité. Décor de brasserie chic à l'européenne, avec carrelage et laiton. Menu de poissons grillés, de pétoncles et de boudins, d'huîtres toutes simples.

J'y suis allée deux fois depuis l'ouverture, et à observer la salle, il est évident que la formule convient à toute une clientèle d'affaires et à des visiteurs du soir plutôt baby-boomers.

On voit déjà l'espace très vaste, séparé en une salle à manger plus chic et un coin brasserie, se remplir autant le midi que le soir. Les propriétaires doivent en être bien heureux, car l'investissement est visiblement important. On m'a parlé de plusieurs millions pour ce lieu de 175 places aménagé par l'architecte Alain Carle, à qui on doit aussi les Milos de Londres et New York ou encore les boutiques Aesop de Westmount et de la Petite-Bourgogne, entre autres créations.

La salle à manger

Au menu, l'approche est assez différente selon qu'on choisisse la salle à manger ou la brasserie. J'ai essayé la salle à manger, où l'on recommande de prendre trois plats, ce qui est quand même copieux et costaud côté addition.

Mais plusieurs de ces assiettes sont finement ciselées et bien réussies, comme la burrata au citron - une combinaison gagnante qu'on mangerait presque au petit-déjeuner tous les matins - servie avec quelques feuilles de frisée, des croûtons croquants, du raisin vert et des anchois espagnols, qui viennent ajouter une amertume salée au festin moelleux et acidulé du fromage très crémeux.

Le tartare de cerf charme lui aussi sérieusement. Particulièrement soyeux, il est offert avec des morceaux de poire asiatique, du daïkon pourpre, quelques grains de noix de pin et du gochujang, une pâte de piment fermenté coréenne, qui rend le tout juste assez piquant.