Kupfert & Kim débarque en ville

Voici que l'entreprise, qui compte six adresses dans la métropole ontarienne, vient d'ouvrir sa toute première adresse à Montréal, rue Notre-Dame Ouest.

Malgré le caractère «rapide» de l'endroit, on est loin de la malbouffe ici: tout est cuisiné à partir d'aliments frais et entiers, le moins transformés possible, et plusieurs produits utilisés sont certifiés biologiques.

Le menu compte un grand choix de bols en tout genre et ceux que nous avons goûtés, comme le chou-fleur tahini (avec quinoa, houmous, chou-fleur, carottes, radis, etc.), étaient délicieux, variés et rassasiants.

Smoothies et petits-déjeuners - congee, granola maison, gaufres - complètent l'offre très santé de l'endroit.

De quoi plaire aux véganes, mais aussi à tous ceux qui veulent réduire leur consommation de protéines animales.

417, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

https://www.facebook.com/Kupfert-Kim-240006563537122/