Pumpui: de la Thaïlande dans la Petite Italie

En 2018, on ne peut donc plus ne pas y réfléchir. Et ne pas se poser des questions, y compris dans le monde de la cuisine et des restaurants.

Parce que pendant que des artistes sont mis sur la sellette, des industriels mettent en place des chaînes de restaurants qui s'approprient totalement des cultures culinaires qui ne sont pas les leurs et les mettent en marché pour faire sonner le tiroir-caisse. Est-ce acceptable de vendre ainsi parfois n'importe comment des sushis, des pad thaï, des tacos...? Et où trace-t-on la ligne entre ces gens d'affaires et les artisans qui, eux, veulent embrasser une culture qui n'est pas la leur, mais dont ils sont tombés amoureux et qui veulent la faire connaître méticuleusement, professionnellement, respectueusement? Est-ce aussi de l'appropriation culturelle quand même?

Je me suis posé la question quand je suis tombée sous le charme du formidable Super Qualité - où des non-Indiens cuisinent indien dans Rosemont - et plus récemment chez Pumpui, un excellent petit restaurant absolument sans prétention de la Petite Italie, où des non-Thaïlandais proposent de la cuisine thaïlandaise particulièrement bien préparée.

L'établissement a été lancé l'an dernier par Jesse Mulder, un chef autodidacte originaire de l'Alberta qui a passé beaucoup de temps en Thaïlande à s'imbiber de la culture et de la langue qu'il parle maintenant couramment. Amoureux du pays, il a appris la cuisine sur place, dans des familles et aussi en faisant un stage de quelques semaines au Nahm, star des tables thaïlandaises tenue jusqu'à tout récemment par un... Australien, David Thompson, depuis repris par la formidable Pim Techamuanvivit.