Effluves d'automne à la Taverne F!

Aux classiques que sont les calmars frits, acras de morue et sardines rôties s'ajoutent des créations du moment comme le brocoli grillé et sa purée, servie avec tomates cerises et fèves germées, un plat végétarien, et le réconfortant cassoulet aux fèves de Lima avec chouriço et porc frit, notre favori.

Dans l'assiette, tout n'est pas parfait, mais on est gagné par l'ambiance et le côté chaleureux de cette adresse sympa et sans prétention, idéale pour vos avant ou après-spectacles près de la Place des Arts.

1485, rue Jeanne-Mance, Montréal