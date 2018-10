Asado: de la Scandinavie à l'Argentine

La nouvelle en a surpris plus d'un: le chic restaurant au décor d'inspiration scandinave Hvor, qui a bâti sa réputation sur son menu locavore et ses assiettes soignées, a fermé ses portes... pour mieux renaître, quelques jours plus tard.

Pas d'inquiétude: c'est sensiblement la même équipe, dont le chef Phil Tees - qui avait succédé à S'Arto Chartier-Otis il y a un an et demi -, qui est à la barre du nouvel Asado, établissement inspiré par la cuisine sud-américaine et axé sur la cuisson sur le feu.

Un changement d'identité motivé, explique le chef, par deux nouveaux actionnaires d'origine colombienne qui se sont joints aux propriétaires, mais aussi par la volonté de créer un endroit plus chaleureux et convivial, à leur image. Et qui plaît au cuisinier qui a déjà vécu au Nunavut et qui se dit très inspiré par «la poésie du feu» et la cuisson d'aliments sur celui-ci.

«Environ 90 % du menu touche la flamme, la braise ou la fumée», détaille-t-il, en évoquant du même coup le brisket fumé sur bois d'érable pendant de longues heures et la purée de courge brûlée.

Dans un espace qui est passé du blanc épuré au noir chaleureux, l'équipe est notamment complétée par le talentueux chef pâtissier Éric Champagne (Hvor, Libertine Bakehouse) et le mixologue Matthew Shefler, qui a créé une carte aux accents mystérieux et exotiques, inspirée de la culture des pays d'Amérique latine.

1414, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

https://www.facebook.com/asadomontreal/