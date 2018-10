Le Petit Mousso: un Mousso pas si «petit» que ça

Le Petit Mousso n'a de petit que le nom. Soit, la formule proposée - à la carte - est moins «restrictive» que celle du «grand» Mousso, avec son menu dégustation neuf services. Mais, dans les assiettes minimalistes aux présentations soignées, la précision de l'exécution et l'utilisation innovatrice de produits de notre terroir boréal, on reste tout à fait dans l'esprit qui a donné au Mousso sa réputation et dont le chef propriétaire Antonin Mousseau Rivard est le maître d'oeuvre.

Ouvert au début de l'été et mené en cuisine par le chef Benjamin Mauroy-Langlais (Hôtel Herman, Automne boulangerie), Le Petit Mousso occupe les lieux de l'ancien Mousso qui, pour sa part, a déménagé juste à côté, dans un élégant local qui abritait autrefois La Réserve du Comptoir.

Les habitués du Mousso ne seront pas désorientés; le local, où est accrochée en évidence une oeuvre rétroéclairée de Jean-Paul Mousseau, n'a pas subi de modifications majeures. La cuisine au sous-sol n'a pas bougé, ni les longues tables communales en bois, où nous avons mangé, tout au fond de la salle.

Dans cet espace exigu et assez bruyant, la proximité est de mise; pas trop le choix d'aimer ses voisins... ou, à défaut, de les endurer!

Justement, le groupe avec qui nous partageons notre table termine son repas à notre arrivée. Un de nos voisins tient à nous faire connaître, plusieurs fois, ses impressions, qu'on pourrait résumer ainsi: c'est bon et même parfois incroyable, mais les portions sont petites et les prix, élevés.

Il est vrai que le Petit Mousso, comme son grand frère, ne fait pas dans les portions très généreuses et que, alcool aidant, la facture peut rapidement devenir salée. Mais, aurions-nous envie d'ajouter, on vient d'abord ici pour l'expérience gustative, pour être étonnés et, souvent, ravis. Et la formule à la carte du Petit Mousso permet, pour les budgets plus serrés, de s'en tenir à quelques plats et à un verre de vin.

Cuisine de précision

Mais trêve de préambule, la soif se fait sentir et nous demandons à Nikolas, notre sympathique et très informé serveur et sommelier, de nous faire voir la carte de vins - car ici, on fonctionne d'abord «à l'ancienne», à la voix, pour guider les clients assoiffés, sauf s'ils sont trop curieux, comme nous.

Après quelques tergiversations, nous optons pour un verre de La Divina, de jolies bulles en biodynamie du Domaine de l'Écu, de la région de la Loire, un mélange minéral et vif, idéal pour l'apéro. Plus tard suivra une bouteille d'Ograde, un vin de macération biologique du producteur Skerk, de la région du Frioul, en Italie, très aromatique avec son nez rappelant la pêche et qui se mariera à merveille à notre kyrielle de petits plats.

Inspirés par l'esprit communal qui règne dans notre section, notre groupe, au nombre de quatre, décide d'opter pour le partage. Une dizaine de plats de saison, aux descriptions sibyllines telles que «Concombre/Chèvre/Verveine», sont au programme. Bien guidés, nous en sélectionnons sept, dont une «Volaille pour deux», qui s'annonce plus généreuse.

Non, tout n'est pas parfait au Petit Mousso. Certains plats ravissent complètement, d'autres étonnent franchement, et quelques-uns sont moins mémorables. Chose certaine, ils sortent tous des sentiers battus.

On a affaire à une cuisine très réfléchie, qui intègre différentes techniques culinaires dans ses préparations et met de l'avant des produits méconnus ou alors plus communs, mais apprêtés de façon nouvelle, surprenante, créative. Une cuisine de précision où la petitesse des portions permet de mettre l'accent sur chacune de ses composantes, travaillées avec soin.