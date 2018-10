Gypsy Bali Montréal: de Bali à Montréal

À Bali, dans le village de Canggu, un restaurant fait le régal des nombreux touristes depuis un peu plus de deux ans. C'est le Montréalais Kevin Latrem qui est derrière cet établissement fort populaire, qu'il a lancé avec l'aide du chef Robin Filteau-Boucher (Les chefs!, Hà) et dont le décor est signé par la designer Amlyne Phillips (Kampai Garden, Café Bazin, Madame Bovary).

Après quelques saisons passées sous le soleil balinais et désireux de se consacrer à un nouveau projet, voici que le restaurateur - connu pour son association avec l'équipe d'A5, le Fitzroy, Apt. 200 et Mayfair, notamment - est de retour sur le sol montréalais, afin d'apporter un peu de chaleur dans la grisaille automnale avec Gypsy Bali Montréal.

Il a rassemblé autour de lui la même équipe qui a fait son succès et a investi le local laissé vacant par le Kozu, rue Rachel Est, et auquel Mme Phillips a donné un look beaucoup plus lumineux, invitant à la détente et à la fête.

En cuisine, le chef s'inspire de la carte balinaise qu'il avait créée, mais en y ajoutant des ingrédients locaux de saison et un certain raffinement dans les techniques utilisées. L'endroit se veut un café-bar, ouvert de tôt le matin à tard le soir, et propose une cuisine d'inspiration exotique tout en fraîcheur et en simplicité.

Pensez toast à l'avocat, mais aussi smoothie vert vitaminé, bols en plusieurs déclinaisons et salades-repas colorées - avec de nombreuses options végétariennes et véganes.

Le week-end, un menu brunch est de mise et, en soirée, une invitante carte de cocktails aux accents exotiques est proposée, alors que l'atmosphère se fait plus festive. De quoi se croire à Bali, sans le long voyage en avion!

500, rue Rachel Est, Montréal