Nama: le Sri Lanka dans votre assiette

Autre succès: le cari de crevettes, «nilavelli», de gros crustacés encore très tendres, donc pas trop cuits, servis dans une sauce tomate aux oignons. Là encore, on termine le plat avec des «coconut roti», ces pains plats typiquement sri lankais moins gonflés que les nans des Indiens, mais qui servent tout aussi efficacement et délicieusement à éponger les sauces dans les fonds d'assiette. On aurait aussi aimé essayer les «string hoppers», des nouilles de riz traditionnellement servies avec de la noix de coco, mais il n'en restait plus, nous a-t-on expliqué. Du riz au citron, tout simple, a donc pris la relève.

Qu'a-t-on encore apprécié autour de la table? Un des plats végétaliens du menu, l'Ella's Garden, à base de noix de cajou bios et de petits pois, cuit dans le lait de coco, les piments doux, de la cannelle et de la poudre de cardamome. Hautement parfumé, désarçonnant, très crémeux.

On nous avait promis que le kottu roti avec jarret d'agneau serait la pièce maîtresse. Ce fut effectivement un grand succès auprès de toute la tablée, même si moi, personnellement, j'ai trouvé la viande un tantinet trop résistante sous la dent.

Le concept: une grosse pièce d'agneau avec l'os, bien sûr, à partager, déposée sur des «coconut roti» en miettes, mélangés avec oignon, poireau, piments... Et ail, ponctuation bien présente dans toute cette cuisine, d'ailleurs. Ce mélange est franchement sympathique et réconfortant. Au Sri Lanka, c'est un classique de la cuisine de rue.

Si le boeuf au diable était parfumé, avec sa coriandre et son gingembre frais, il était surtout extrêmement pimenté, ce qui a un peu assommé la table, puisqu'on l'a commandé d'entrée de jeu. C'est ce qui arrive quand on n'est pas habitués. En revanche, le thon frit et la banane frite ont été dévorés en deux secondes et quart, fondant, juste assez mis en relief par une touche de «ketchup ceylanais».

Au dessert, je n'ai pas été charmée par les crêpes à la noix de coco et au sucre de palme, mais les autres convives, plus jeunes, se sont lancés dans l'assiette et ont fait disparaître rapidement chaque morceau plutôt mou, plutôt dense, vaguement collant, de ces galettes farcies. Note amusante: on les sert avec du sirop d'érable. Sur le menu, on disait que la glace à la noix de coco était servie avec des fruits frais, de l'ananas grillé, le soir où nous sommes passés. Ça, c'était plus délicat, plus léger et élégamment plus acidulé pour clore ce riche festin.