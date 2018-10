Alma: un peu de Catalogne à Outremont

La salle à manger est composée de tables-comptoirs avec tabourets élégants et modernes, tout noirs, et éclairées par des lampes de verre blanches.

Et on a un parti pris pour la Catalogne, celle qui traverse la frontière entre la France et l'Espagne, et c'est ce qui trace aussi pas mal le menu, même si des plats un peu à l'italienne s'y font une place aussi. On les commande façon tapas, on partage. Tout pour rendre le repas hyper convivial.

En deux visites, j'ai préféré ceux-ci:

- Le fenouil «à la Yoyo» coupé en petits morceaux prêts à être mangés avec les doigts, simplement enrobés d'huile d'olive, sel et jus de citron. Toute simple et parfaitement fraîche et verte entrée en matière en prenant l'apéro.

- La burrata avec tomates cerises grillées et vin cuit. La tomate et les herbes surtout - des pousses, d'immenses feuilles de basilic ultrasoyeux - donnent au plat un goût d'été, tandis que le gras du fromage, une mozzarella farcie à la crème, et le croustillant de la chapelure nous amènent doucement vers l'automne. Un classique ajusté qui se laisse facilement adorer.

- Les carottes rôties au miel d'Anicet, présentées avec leurs queues façon Bugs Bunny, que l'on accompagne de ricotta maison. Là encore, on combine fromage frais, amplement de feuilles du marché - dont ce basilic aux grosses feuilles charnues - et fraîcheur légumière. La carotte résiste encore un peu sous la dent. Juste assez.

- Des piments shishito grillés - des piments verts doux parfois aléatoirement ponctués d'un intrus piquant, mais on n'y a pas eu droit dans notre assiette - et servis avec de la crème fumée et de la pancetta. On aime que les légumes s'abandonnent en quelques bouchées, mous et moelleux, rehaussés par les morceaux de charcuterie et une forêt de micropousses, un peu de chapelure. Les garnitures se ressemblent d'un plat à l'autre, certes.

- Un poulpe grillé qui fondait en bouche, déposé sur des pommes de terre à la sauce au paprika fumé, les fameuses patatas bravas servies partout en Catalogne.

- Grand coup de coeur aussi pour le gâteau au chocolat, façon carré de brownie, servi avec une généreuse louche de marmelade aux gros morceaux de fruits avec leur écorce. Amertume, sucre, parfums acidulés des agrumes en contraste avec la profondeur riche et onctueuse du gâteau au chocolat noir. Jolie présentation avec pétales de fleurs. Miam!