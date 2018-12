Pastel, nouvelle grande table

* * *

L'expérience a commencé par une note annonciatrice de la finesse à venir: un minicornet préparé à partir d'une très mince tranche de topinambour craquante remplie de mousse du tubercule et couronnée par une goutte de gelée de citron, avec une fleur de sauge. On n'en a fait qu'une bouchée, ravis par le contraste de textures et la petite touche de fraîcheur du citron en finale. De la classe, précisément exécutée.

Est arrivé ensuite un plat appelé mosaïque. Pour moi en version végétarienne avec une purée de courge, pour les autres avec du foie gras au torchon. En gros, on trace un mince carré de mousse de légume ou de foie gras dans le fond de l'assiette, que l'on décore de morceaux de betteraves, de poire asiatique, de noisettes grillées, de pétales de fleurs. La présentation est spectaculaire. Je vous mets au défi de ne pas envoyer ça directement en photo sur les réseaux sociaux. Les textures et les niveaux de sucre et d'acidité jouent aussi les uns avec les autres, avec des pointes acidulées et poivrées apportées par les pétales. Encore bravo.

Et ça continue. Avec un minitartare de thon - deux sortes de chair, la longe et la tête, celle-ci à peine liée par une goutte d'huile d'olive - déposé sur un bloc de riz à sushi dont une des façades a été passée à la flamme, le tout décoré avec un minuscule carré translucide qui s'avère être du pur raifort. Splendide flash de saveur et esthétique. Puis arrive une terrine végétale en disque au coing, à la courge et à la patate douce, déposée sur une purée de chou-fleur alors que mes invités mangent la version canard et champignons, élégamment laquée, qui est particulièrement riche et réconfortante, façon forêt d'automne en trois bouchées. Les présentations sont ultraminutieuses. Les jus de finition versés séparément.

Et puis arrivent les gnocchis. Et là, tout le monde à la table s'exclame de joie. Parce que les pâtes à la pomme de terre et aux épinards sont en version mini et rebondissent bien sous la dent, parce que c'est présenté sur une combinaison de sabayon aux herbes vinaigré et une sphérification de tomate qu'on fait éclater sous la fourchette, et dont l'acidité vient juste rehausser le côté soyeux des bonbons de pâtes. Le plat réussit l'acrobatie de combiner richesse et fraîcheur.

Et ce n'est pas terminé.

Il y a encore un plat de saumon avec une sauce au raifort, du boeuf en deux temps, du flétan magnifiquement fondant sous une couverture de feuilles d'épinard qui viennent à peine de s'abandonner sous la chaleur du poisson, gentiment taquinées par le craquant de quelques grains de quinoa soufflé. Chaque assiette est finement dessinée et les cuissons sont impeccables.

Il n'y a que les desserts qui nous ont un peu déçus. Une combinaison de fraises grillées avec du beurre de chèvre fondu qui manque d'intensité, une composition de yaourt aux cerises avec du porto peu parfumée, peu diaphane, une fort jolie mais un peu banale tranche de pain perdu aux noix de Grenoble, une composition au lait au chocolat et aux noisettes qui ne réinvente pas le genre. On sent l'effort. Encore une fois, les présentations sont exquises. C'est en bouche que la fête s'atténue, nos attentes peut-être trop portées par l'excellence de tout le premier temps du repas.