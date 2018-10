Une soupe pour recevoir

Sophie Ouimet

La Presse La Presse Suivre @s_ouimet

L'inspiration de cette soupe vient d'un voyage à Londres, l'année dernière, explique Josée di Stasio. «Je suis allée dans des restaurants où l'on présentait d'abord le plat principal, que ce soit le poisson ou autre chose, et le bouillon était ajouté après.» C'est exactement comme ça qu'on sert cette soupe-repas, parfaite pour recevoir, même un jour de semaine: «On peut faire le bouillon la veille ou le matin même, et le soir, il ne reste qu'à glisser la plaque au four avec le saumon et les légumes. Pour recevoir, c'est du bonbon.»