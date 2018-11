Chef invité: Mitche D., chef au restaurant Le Lucie

Son parcours

«À 16 ans, je suis allée étudier en métier d'arts, profil céramique. Puis, j'en ai eu ma claque de l'école, et j'ai tout lâché. Je suis partie en appartement et je me suis trouvé une job... dans une cuisine. Un jour, mon patron m'a proposé une augmentation de 1 $ de l'heure si j'avais mon diplôme. Je me suis donc inscrite à l'ITHQ. Puis, j'ai roulé ma bosse, par-ci par-là, jusqu'à ce que j'ouvre mon restaurant en 2012», raconte Mitche Des Rosiers, qui est d'ailleurs de retour sur les bancs d'école depuis le mois d'août... pour faire de la céramique!

Sa passion

«J'ai toujours cuisiné, même toute petite: je devais faire mes lunchs et mes dîners les week-ends, mes parents voulaient me responsabiliser. Je suis bonne en cuisine naturellement. C'est super facile pour moi de créer une recette, je l'imagine très aisément et je maîtrise bien les techniques et les mélanges de saveurs. Et puis, j'adore recevoir, j'aime prévoir et préparer un festin, placer la salle, puis voir mes clients (et amis) savourer de bons plats, de bons vins. J'aime les voir passer un bon moment et repartir le sourire aux lèvres... et j'ai une super équipe qui m'aide à accomplir tout ça!»

Son meilleur repas

«Je suis super fière des trois soupers de Noël que j'ai organisé conjointement avec Le Snac, un service de nutrition et d'aide communautaire à Ahuntsic. Avec l'aide des résidants du coin et de quelques commerçants voisins, on a ramassé des montagnes de cadeaux et on a servi un souper trois services à des familles moins nanties de notre quartier. Il y avait beaucoup d'amour dans l'air chaque année et c'était beau à voir!»

Un rêve

«J'aimerais faire un tour de décapotable avec le restaurateur américain Guy Fieri et aller visiter plein de restos avec lui, peu importe la ville. J'aurais évidemment une chemise avec des flammes et des lunettes soleil derrière la tête. Je nous imagine très aisément, j'ai déjà hâte ! Et comme j'ai fait mon stage au Tapéo, avec Marie-Fleur St-Pierre et Chuck Hughes, il y a... 13 ans, j'aimerais beaucoup refaire une soirée en cuisine avec ces deux-là, juste pour le fun!»