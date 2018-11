L'apocalypse selon Joe Beef

«Un #@*!!! de manteau!», fulmine David. Quant au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), son représentant ou sa représentante débarque toujours dans des moments qui éveillent la suspicion, chez les deux propriétaires, comme au lendemain du passage de David à Tout le monde en parle, pour dénoncer le choix de Loto-Québec d'investir une somme estimée à 11 millions de dollars dans l'Atelier de Joël Robuchon. «Même l'inspecteur trouvait ça curieux d'avoir reçu une plainte précisément ce jour-là!»

Le snobisme gastronomique

Chez Joe Beef et compagnie, il n'y a pas de classe d'aliments. Oui, on y raffole de la truffe, du caviar et des vins d'auteur, mais on aime aussi avoir à la carte une bonne bière blonde ni sure ni amère et de la saucisse de porc.

Les ingrédients dits «granolas» ont aussi leur place à table. «Quand on était au Globe, on fréquentait plus les magasins d'aliments naturels que le marché Jean-Talon, raconte Frédéric. C'était là qu'on trouvait des algues, bien avant que ce soit à la mode.»

«On mange des graines de chanvre parce que c'est véritablement délicieux.»

«On n'hésite pas à en mettre dans une salade avec une vinaigrette française. Je suis allergique aux arachides, alors j'ai découvert le beurre de tournesol. C'est tellement bon qu'on en a fait une glace molle, au Joe Beef.»

Les dépendances

«Les pires conneries dont j'ai été témoin ces dernières années étaient dues à l'abus d'alcool ou de drogue», affirme David McMillan.

«Quand j'étais plus jeune, en restauration, on nous disait qu'il fallait boire avec les clients», se rappelle Frédéric.

«L'alcool était perçu comme une récompense. Dans notre cas, ça nous a menés jusqu'à la dépression et plus loin encore.»

«On s'est retrouvés dans des situations vraiment très sombres, reprend David. Heureusement, la culture est en train de changer. Et maintenant que nous sommes sobres, nous pouvons commencer à donner un meilleur exemple!»

