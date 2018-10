Popote à la citrouille

Bonne pendant des mois

Dans ces conditions fraîches et sèches, la citrouille se conserve plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On peut aussi la conserver longtemps au congélateur. «On peut la congeler crue, mais il est préférable de la blanchir ou de la faire légèrement cuire avant», précise Caroline Cloutier, ce qui évite que la chair se dessèche.

L'amie des épices

«Le goût de la citrouille est moins sucré et présent que d'autres courges. Ça a plus de goût que le tofu, mais comme le tofu, ça prend bien le goût des ingrédients auxquels on la mêle», souligne Sarah Bédard, de la Ferme Bédard Blouin, entreprise familiale de production de citrouilles et de courges à Québec. Elle se marie évidemment très bien avec les habituelles épices d'automne (muscade, gingembre, cannelle, clou de girofle). Cari, miel, thym, cumin, cinq-épices chinois, piments broyés, encore une fois, il faut expérimenter et oser pour découvrir les mariages heureux. Détail capital: il faut goûter sa citrouille pour bien l'apprêter, puisque certaines variétés (Lady Godiva, New Moon, verruqueuse, etc.) ont une chair plus sucrée ou épicée que d'autres.

Astuce santé

«À partir du moment où on réduit la citrouille en purée avec un peu d'eau, on peut l'intégrer pour remplacer les corps gras dans des recettes de biscuits, muffins et pains, souligne Sarah Bédard. Ça fait plus santé, parce qu'on enlève le corps gras et qu'on a les vitamines et minéraux qu'on retrouve dans la citrouille.» Elle conseille toutefois de ne remplacer que la moitié des corps gras par cette purée.

Au-delà des classiques

La citrouille, comme bien des courges d'ailleurs, peut se décliner de bien des façons. On peut, par exemple, l'intégrer dans un macaroni au fromage, un couscous, un smoothie, en farcir des pâtes, en faire une sauce pour les pâtes ou même pour la... poutine! La seule limite est votre imagination. Et si vous manquez d'inspiration, jetez un oeil aux sites ci-dessous.