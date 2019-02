L'heure des réservations pour Montréal en lumière

Peut-être avez-vous besoin de suggestions? Commençons par nourrir l'esprit. On se réjouit du fait que la cuisine soit réfléchie dans le cadre de conférences et de tables rondes, qui se tiennent pour la plupart au 305, rue Sainte-Catherine Ouest, dans la Maison du festival.

Le 23 février, à la première Nuit gourmande, les festivaliers pourront se promener dans quatre quartiers montréalais où certains commerces tiendront des activités nocturnes pensées pour l'occasion.

Côté repas à quatre ou six mains, on se laisserait bien tenter par la visite de la chef de Chicago Iliana Regan au Mousso (28 février, 1er et 2 mars), par celle du New-Yorkais Paul Liebrandt au Pastel (1er et 2 mars) ou encore par la présence des propriétaires de la ferme biodynamique Cadet Roussel au Candide (28 février).

Descriptions, dates et autres détails sur le site.

https://www.montrealenlumiere.com/