Smoothies: splendides petits-déjeuners

On connaît bien les smoothies, mais moins leurs cousins, qui se présentent dans un bol. Délicieux, vitaminés et colorés, les bols de smoothie sont une option santé pour le petit-déjeuner. Des adeptes nous font partager leurs recettes.

LES BOLS DE SMOOTHIE POUR ÉGAYER NOS MATINS

Plus consistants que leurs cousins à boire (le truc est d'utiliser des fruits congelés et de limiter les ingrédients liquides), les bols de smoothie peuvent être recouverts de toutes sortes de garnitures, comme des noix ou du granola, qui en font un repas soutenant et beau à croquer!

Pour Charles Manceau, propriétaire des restaurants Venice à Montréal, les bols de smoothie permettent de combiner une variété d'aliments santé en un seul repas. «Le matin, on ne se dit pas: "Tiens, je mangerais bien une cuillerée de graines de chia", mais c'est très bon en garniture. On peut être créatif et ajouter d'autres ingrédients qu'on n'aurait pas nécessairement mangés tout seuls, comme du poivre de Cayenne, du curcuma, des épinards ou des graines de chanvre, par exemple», dit-il.

Marisol Turcot, 45 ans, commence presque toutes ses journées avec un bol de smoothie. «Je voulais faire quelque chose juste pour moi. Je cours constamment, je n'ai pas toujours le temps d'aller au yoga ou au spinning, mais je peux prendre 20 minutes pour me faire un top déjeuner», dit cette mère de deux enfants, qui travaille comme directrice de projet.

Sur sa page Instagram (@couleursetvegetaux), elle compile ses plus belles créations. Les couleurs éclatantes qu'on y aperçoit sont toutes obtenues à partir d'ingrédients naturels: de la poudre de fleurs pour le turquoise, par exemple, ou des betteraves pour le pourpre.

«C'est ça, le plaisir! Quand je fais ma recette, je ne pense à rien pendant 15 minutes. Je suis concentrée, je choisis mes fruits et mes couleurs. Il y a quelque chose de zen là-dedans, c'est comme dessiner un mandala.»

Elle apprécie aussi le côté écologique de ses confections. Elle lave, coupe et congèle tous les fruits qui commencent à ramollir ou à brunir, et hop, dans le prochain mélange! «C'est un ménage de frigidaire, on ne perd rien avec ça!», affirme-t-elle.

«Ça change des toasts et des céréales, et c'est zéro compliqué à faire!», ajoute Emilie Gaillet, styliste culinaire et auteure du blogue Emilie Murmure. «On prépare son smoothie préféré, puis on ajoute ce qu'on aime en garniture. Je vous jure que personne ne vous jugera si vos créations sont moins belles que celles sur Instagram!», dit-elle.

Il faut faire attention cependant, parce qu'un bol de smoothie peut vite devenir un bol de dessert. «Les sucres ajoutés ne sont pas nécessaires dans un mélange qui contient des fruits», rappelle Caroline Cloutier, nutritionniste, qui se prépare elle-même souvent ce genre de petit-déjeuner.

Pour bien composer un smoothie, qu'il soit dans un bol ou à boire, elle considère qu'il faut y mettre des fruits, des céréales, et ne pas négliger les protéines, «qui vont avoir un effet plus rassasiant et nous donner de l'énergie tout au long de la journée».

C'est pour cette raison que, comme base liquide, elle conseille de privilégier les boissons de soya, d'avoine ou de pois, qui sont plus riches en protéines que les autres laits végétaux. On peut aussi ajouter du yogourt grec ou du tofu soyeux à notre mélange, qui lui conférera en même temps une belle consistance veloutée.

Pour les fruits et les légumes, Caroline Cloutier propose de choisir ceux qu'on préfère, tout simplement, sans se soucier des derniers ingrédients à la mode, les baies d'açaï, par exemple. «Si on aime ça et qu'on a les moyens, pourquoi pas? Mais je ne crois pas aux "super-aliments". Aucun aliment ne viendra révolutionner notre santé, combattre le cancer ou prévenir le diabète. Les baies d'açaï sont riches en antioxydants, mais des bleuets feraient aussi très bien l'affaire», conclut-elle.