Les biscuits préférés du père Noël

Saviez-vous que le père Noël aime cuisiner, qu'il raffole de la salade de papaye verte ou encore qu'il pratique, devant son miroir, ses clins d'oeil empreints de bonté pour rendormir les enfants qui se réveillent inopinément lors de la nuit de Noël ? Notre journaliste a récolté les confidences de l'homme à la barbe blanche.

Père Noël, vous semblez avoir une dent très sucrée...

Plusieurs, voulez-vous dire ! Mais je les brosse souvent et passe la soie dentaire. Ça évite les mauvaises surprises.

Y a-t-il d'autres attentions que les biscuits qui vous font plaisir lors de votre grande traversée du globe ?

Les truffes se classent très haut sur la liste de mes plaisirs gustatifs, je le reconnais, tout comme le massepain, d'ailleurs. Mais si je fais ce que je fais, c'est pour donner et recevoir de l'amour. Tout témoignage de tendresse et d'affection à mon endroit me touche au plus haut point.

Si notre calcul est bon, vous mangez une quantité phénoménale de petites douceurs durant cette nuit de Noël. Avez-vous tendance à prendre du poids ?

Pas. Un. Gramme. Avec tout l'exercice que je fais durant cette nuit, je vous dirais même que je perds des kilos. Ce qui me convient puisque le 26 décembre, peu importe la plage choisie pour quelques semaines de repos, je revêts mon maillot de bain et vous assure que plus d'une tête se tourne sur mon passage.

Avec tout ce qu'on sait maintenant sur les méfaits du sucre, avez-vous ajusté votre consommation de friandises ?

Mais qu'est-ce qu'on sait sur le sucre ? Je ne voudrais pas sembler irrespectueux envers la science, mais avez-vous remarqué comment les enquêtes alimentaires se multiplient pour dire tout et son contraire ?

Comment vous entraînez-vous avant votre tournée ?

Je fais du ski sur neige, très chère, tiré par un immense parachute. Ainsi, j'arrive sans mal à modérer l'ardeur de mes rennes. Mais je fais aussi des centaines de pointes, tous les jours. Très pratique de savoir marcher sur le bout des pieds quand les planchers craquent. Bien entendu, je lève des poids et haltères pour arriver à supporter le poids de ma besace. Mes jambes et mes bras sont gros, certes, mais c'est de l'acier, je vous le dis bien humblement.

Exécutez-vous un rituel avant de partir pour votre distribution de cadeaux ?

J'écoute beaucoup de musique de Noël et je ne m'en lasse jamais. C'est l'une des choses les plus efficaces pour me plonger dans l'ambiance de Noël. Sinon, avant de partir, je m'adresse à chaque lutin en les appelant par leur nom et en les remerciant de leur aide précieuse. La reconnaissance est peut-être l'un des éléments les plus tristement négligés. Je parle aussi à l'oreille de chacun de mes rennes et leur dit de bien s'amuser. Enfin, j'embrasse longuement ma femme puisque c'est elle qui, depuis mes tout débuts, garde ma flamme allumée. Elle est de toutes mes décisions. Une femme merveilleuse !

Avez-vous observé des changements dans les comportements des enfants au fil des années ?

Les enfants sont et resteront toujours des enfants. Ils sont ce qu'on leur apprend. Ils ne sont donc ni plus ni moins généreux, turbulents, gentils, reconnaissants qu'autrefois. J'aime les enfants du plus profond de mon coeur : leur habileté naturelle à s'émerveiller, le fait que, pour eux, toute histoire est vraie si on prend la peine de bien la raconter, leur spontanéité... Un enfant vit l'éternité dans le moindre moment de sa vie. Je cherche à préserver cette magie en chacun.

Avez-vous aussi une liste de souhaits pour Noël ?

Je ne demande qu'une chose : pouvoir continuer encore longtemps à faire mon travail et pour cela, nous avons besoin d'une planète en santé. J'ai d'ailleurs donné des consignes à mes lutins pour qu'ils utilisent le moins de plastique possible. Un commando spécial a aussi été créé pour réparer les jouets brisés, plutôt que d'en offrir des neufs. Enfin, je crois être en avance sur mon temps puisque j'ai choisi, il y a cent ans, un moyen de locomotion qui ne dégage pas de gaz à effet de serre. Enfin... presque pas !

Vous avez sûrement quelques anecdotes savoureuses à raconter...

Au nombre de cadeaux que j'ai livrés en cent ans, vous pensez bien que des bourdes se sont produites. Ainsi, je me souviens avoir laissé un de ces fameux cubes Rubik à l'intention d'un garçon qui était malheureusement daltonien.

On vous pose sûrement souvent cette question, mais comment faites-vous pour entrer dans les foyers, surtout lorsqu'il n'y a pas de cheminée ?

Ce n'est pas sorcier, je sais rendre les cheminées extensibles. Il s'agit simplement de... Mais qu'est-ce que j'allais faire là ? Il est hors de question que je vous révèle ma technique ! Et lorsqu'il n'y a pas de cheminée, je fais comme tout le monde : j'entre par la porte. Sachez qu'aucune ne me résiste.

Nous remercions Louis Émond, auteur de livres jeunesse, dont le conte de Noël Le jouet brisé, d'avoir accepté de partager sa magie du temps des Fêtes avec nous. Chaque année, depuis 16 ans, M. Émond enfile son costume pour la Guignolée du Dr Julien afin de semer des étoiles dans les yeux des enfants.

D'où vient la tradition de donner des biscuits au père Noël ?

Les Néerlandais auraient apporté à New Amsterdam, devenu New York en 1664, la coutume de donner des biscuits au sucre à Noël, raconte l'historien Michel Lambert. Le fait que nous en donnions au père Noël serait venu avec le concept du vieillard blanc imaginé par Coca-Cola. On les dégustait alors avec une boisson gazeuse, remplacée graduellement par du lait. Le père Noël est d'avis qu'il s'agit d'une boisson plus acceptable pour les enfants et pour lui-même ! « Au Québec, explique Michel Lambert, cette idée de donner des biscuits au père Noël s'est propagée d'abord chez les anglophones avant de se répandre dans toutes les familles québécoises dans les années 50. » Le père Noël ne s'en plaint pas : s'il n'a pas besoin d'une offrande pour donner des cadeaux, il aime qu'on pense à lui, dit-il.