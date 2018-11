Camellia Sinensis: les rock stars du thé

HISTOIRES DE THÉS

Les 20 années de l'entreprise Camellia Sinensis sont jalonnées d'accomplissements - trois boutiques de thé, un salon, un bar à chaï, une école de thé, deux livres, 100 producteurs, 50 employés et une nouvelle fabrique de thé en Inde. Elles ont aussi été marquées d'anecdotes de toutes sortes. Forcément, quatre gars qui partent à la recherche de thés dans les confins de la Chine, du Japon et de l'Inde, ça génère des histoires rigolotes! Hugo, François, Jasmin et Kevin nous en racontent quelques-unes...

Kevin Gascoyne: Les mystérieux jardins de Darjeeling

«Au début des années 90, je me promenais dans l'Himalaya avec mon sac à dos, en me demandant comment avoir accès aux mystérieux jardins de thé. En visite au mythique Planters Club, à Darjeeling, j'ai réalisé que les gérants de jardin quittaient les vallées environnantes pour fuir l'isolement et socialiser en ville, tous les mercredis et samedis. C'était avant les cellulaires et l'internet, alors ces rencontres hebdomadaires étaient essentielles au tissu social de l'industrie. Je me tenais donc au Club ces jours-là, pour réussir à m'immiscer dans les conversations et pour apprendre à connaître la communauté du thé. Ça a éventuellement mené à des invitations à visiter des jardins, puis à des amitiés à très long terme, dont plusieurs sont toujours actives.

Un thé mémorable

Kevin aime beaucoup le Darjeeling Singell DJ-5 First Flush. «La section Héritage du jardin Singell a été plantée en 1860. Des semences importées de Chine ont rencontré le terroir himalayen, un mariage magique qui a donné à la région sa belle réputation. C'est un exemple exceptionnel de la vivacité et de la vitalité aromatique d'un thé Darjeeling classique.»

http://camellia-sinensis.com/en/darjeeling-singell-1st-flush-biologique-equitable

Hugo Americi: En scooter dans la montagne Ali

«En 2004, je suis dans l'île de Taiwan. Je me fais déposer au pied de la montagne Ali. Je prends un train jusqu'en haut et j'aboutis dans un petit village récréotouristique. Je cherche les théiers. Il n'y en a pas. On ne fait pas pousser de thé à cette altitude beaucoup trop haute. Au bout d'un moment, je prends l'autobus pour redescendre et là, je vois les jardins au bord de la route. Je demande au chauffeur d'arrêter et je descends. Je laisse mon gros sac à dos dans un petit boui-boui de bord de route et je vais marcher dans les jardins. Il est 16 h. Il n'y a plus personne. Mais je finis par voir une dame. Je ne parle pas la langue, mais j'ai ma petite feuille de phrases-clés pour me débrouiller. La dame m'emmène jusqu'à sa maisonnette. Elle appelle son frère et jase avec lui pendant quelques minutes. Je me demande bien ce qu'ils sont en train de se raconter. Finalement, elle se lève, sort et me fait signe d'embarquer avec elle sur son scooter. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je la suis. On aboutit éventuellement chez M. Chen. Ils sont en train de transformer le thé. Ça sent bon. Je réussis à échanger un peu et à me faire comprendre. Quand je finis par retourner au boui-boui, mon sac à dos est encore là. J'arrive au bas de la montagne vers minuit... avec enfin du thé dans mon sac à dos! À ce jour encore, M. Chen est notre producteur d'Ali Shan.»

Un thé mémorable

«À Alishan, comme dans plusieurs régions de Taiwan où on cultive en haute altitude, on utilise le cultivar Cingshin. C'est à plus de 1500 m que ce théier offre toute son expression, révélant au passage des notes fleuries enivrantes. Dans l'équipe, on dit que si le thé de M. Chen est si bon, c'est grâce au temple bouddhiste qui est voisin de ses plantations. Ça berce les théiers de bonnes vibrations!»

http://camellia-sinensis.com/en/ali-shan-m-chen