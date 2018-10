Le Gala des Grands Chefs de retour les 26 et 27 octobre

Un des plats favoris du chef, le gravlax de saumon fait maison et légèrement poêlé, servi avec salade de pommes de terre et yogourt à l'aneth.

La 18e édition, qui se déroulera les 26 et 27 octobre, se veut un clin d'oeil au Sommet du G7, tenu à l'hôtel plus tôt cette année, et se décline autour du chiffre 7, avec 7 chefs invités - dont Francis Wolfe (Le Hatley), Hakim Chajar (Miel), Baptiste Peupion (Fairmont Le Reine Elizabeth) et Émile Tremblay (Faux-Berger) -, 7 pays à l'honneur et 7 services pour le grand repas du samedi soir.

Le vendredi, le Grand marché permettra de découvrir les producteurs de la région en dégustant des plats préparés par la brigade culinaire du Manoir.

Différents forfaits sont offerts, certains incluant l'hébergement en occupation double.

