Je détestais l'hiver avant d'avoir des enfants

«La première neige, avec les enfants, c'est devenu magique. Et puis, ils l'aiment quand elle est collante pour faire des bonhommes de neige et des forts, quand elle est dure pour aller glisser, quand elle est craquante...», affirme Noémie Gervais.

Dans un pays où l'hiver occupe beaucoup plus que ses trois mois officiels (du 21 décembre au 20 mars), ne pas l'aimer peut être un sérieux handicap. «Je restais encabanée au lieu de profiter de l'hiver, raconte Geneviève Hénault, mère de Charles, 6 ans, et de Léa-Rose, 8 ans. Je ne faisais rien du tout, aucune activité extérieure. Je déprimais à la maison!» Même chose pour Noémie Gervais, 38 ans, mère de quatre enfants âgés de 2 à 11 ans. «Je haïssais l'hiver! s'exclame-t-elle. Je n'aimais pas le froid, le gris, la glace et la flotte. Je ne trouvais pas ça beau.»

Les clés pour aimer l'hiver

Mais comment opérer le virage? Comment se faire à l'idée de sortir et de bouger l'hiver? D'abord, s'habiller chaudement. «Pensez aux extrémités : une bonne tuque, des mitaines chaudes, des bottes de qualité. Et on applique la technique des pelures d'oignon en superposant plusieurs couches de vêtements», conseille Mathieu Point, professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. À ne pas oublier: un enfant qui a froid lors d'une activité voudra arrêter rapidement... et ne se souviendra que de ce désagrément lors d'une future suggestion d'activité!

Puis, y aller progressivement. «Ça n'a pas besoin d'être loin ni compliqué, affirme M. Point. On doit faire une course à l'épicerie? Tout le monde s'habille et on en profite pour aller glisser dans le quartier.» Bruno Durand, kinésiologue, rappelle que le critère premier, c'est le plaisir.

«Ça passe beaucoup par les amis: les enfants aiment jouer dehors avec des amis, par exemple les amis du quartier, et profiter de la neige. C'est là qu'ils se créent des scénarios et qu'ils inventent des jeux.»

En plus de viser la simplicité et la spontanéité, les deux experts soulignent qu'il vaut mieux tester différentes activités gratuites avant d'engager des coûts dans des sports dispendieux. «Marcher en forêt, aller patiner dans le quartier ou organiser une bataille de boules de neige, c'est gratuit», dit M. Durand.

Geneviève consulte l'horaire des activités de sa municipalité et des villes avoisinantes et y fait de jolies trouvailles (gratuites). «Nous irons faire de la raquette au flambeau samedi soir, raconte-t-elle, et c'est suivi d'un chocolat chaud...» L'effet de la petite «récompense» n'est pas à négliger, avec des enfants récalcitrants, qu'il s'agisse d'un feu de foyer au retour à la maison, d'un bol de popcorn servi sous la doudou... ou d'un verre de vin rouge pour les parents!