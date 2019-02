S'extirper du canapé, tous les jours de l'année

Prenant le taureau par les cornes (et les poignées de porte), la courtière immobilière, mère de deux enfants de 1 et 3 ans et belle-mère d'une adolescente de 13 ans, a décidé de se lancer un défi sur le long terme: aller mettre le nez dehors en famille, 365 jours par année, beau temps, mauvais temps. Afin de se motiver elle-même et d'inciter les autres à l'imiter, elle alimente des comptes Facebook et Instagram (@WorkhardPlayOutside) avec des photos de ses sorties quotidiennes.

«L'an dernier, j'ai commencé à sortir tous les jours en hiver et constaté que j'étais la seule à le faire. Au début, c'était pour le plaisir, mais peu à peu, je me suis rendu compte que j'influençais des gens.»

Il y a les influenceurs qui recherchent l'attention et les «j'aime» en folie. Et il y a Audrey Hammond, une mère de famille de Candiac qui aimerait bien vous influencer, mais dans votre propre intérêt.

Malgré les températures très basses, la mère de famille ne s'empêche pas de sortir. Elle emmitoufle ses enfants Adélie et Frédérique et limite leur temps de sortie en hiver, mais ne recule pas devant le défi qu'elle s'est donné.

Mais dans notre société dopée aux agendas surchargés et aux séries télé addictives, toute famille peut-elle vraiment trouver le temps et la motivation pour passer le seuil? «Tout le monde a des contraintes... mais tout le monde est capable d'être créatif par rapport à sa situation», est persuadée Mme Hammond qui, avant de sortir, doit habiller ses deux jeunes enfants, Adélie et Frédérique, ce qui constitue déjà un défi en soi. Et pour motiver Alyssa, adolescente un peu réticente dont elle a la garde une semaine sur deux, c'est une autre paire de manches. La clé reste la créativité. «On fait des cours de planche, des séances de photo, du shopping», énumère la mère de famille.

Pour Francine Ferland, la plus grosse motivation demeure l'attitude des parents. «Les enfants, ce sont des éponges. Et leur meilleur modèle, ce sont les parents. Quand la mère sort, si elle dit: "Allez, on sort, c'est bon pour votre santé", ça ne motive personne. Mais si elle a du plaisir à s'habiller et à sortir, c'est ça qui va motiver l'enfant. Après, si elle trouve des idées nouvelles, ça vient bien sûr renforcer cette motivation», souligne-t-elle.

Et le fait de vivre dans un milieu très urbanisé, loin des parcs, ne constitue pas une excuse. Il y a toujours un moyen d'inventer de nouvelles activités originales et de s'approprier l'environnement pour le rendre stimulant. «Sauter dans les flaques d'eau un jour de pluie, explorer les ruelles, faire un bonhomme de neige non pas debout, mais sur une chaise de jardin... on peut toujours trouver des choses étonnantes», énumère Mme Ferland.

La professeure pointe également toutes sortes de craintes brandies par les parents comme prétextes pour s'encabaner: trop froid, trop chaud, les moustiques, les plans d'eau, les prédateurs sexuels... «Dans un sens, ils se sentent plus en sécurité si leur enfant est devant un écran plutôt qu'à l'extérieur. Il faut qu'ils fassent le tour de leurs peurs et qu'ils réalisent à quel point ce n'est pas toujours justifié.»

Bref, tout salon familial pourrait arborer le slogan qui a déjà rayonné dans le vestiaire du Canadien de Montréal: «Pas d'excuses».