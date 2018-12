Le Sweet Sixteen gagne le Québec

Thématique de soirée, robe de princesse, table de desserts, DJ, photobooth... Les anniversaires de 16 ans, communément appelés Sweet Sixteen, semblent avoir gagné le coeur des jeunes Québécoises et de leurs parents. État des lieux et raison d'être d'un phénomène grandissant et de son industrie florissante.

SWEET SIXTEEN, UNE TENDANCE EN EXPLOSION

«C'était le plus beau jour de ma vie! Comme un mariage, mais toute seule [rires]! J'étais une princesse avec ma belle robe, entourée de tous ceux que j'aimais!», s'exclame Anaïs Klanac-Lavoie, 17 ans, en se remémorant le jour de sa quinceañera (l'équivalent du Sweet Sixteen, mais à 15 ans, dans la culture latino-américaine).

«Pour moi, le Sweet Sixteen et la quinceañera, c'est la même affaire!», ajoute-t-elle. L'adolescente montréalaise d'origine colombienne n'est pas la seule à parler de la célébration de son anniversaire en termes aussi élogieux. Pour Mika-Anne Reha, presque 17 ans, son Sweet Sixteen de rêve ressemblait exactement à celui qu'elle a vécu. «J'étais entourée des personnes importantes pour moi, avec une super surprise, un DJ, des performances musicales, un photobooth, un photographe et un immense bar à bonbons!», précise-t-elle.

Des fêtes grandioses

Les requêtes d'organisation d'anniversaires de 15 ou 16 ans ont explosé dans les dernières années, selon les organisatrices de tels événements. Et les fêtes semblent toujours plus grandioses. «Les appels viennent à 99,9 % des parents, et on en organise beaucoup. C'est la grosse tendance du moment et c'est devenu un super gros événement, comme un mini-mariage pour les familles!», explique l'organisatrice d'événements Anna Mormina, qui a créé sa boîte M2U Events avec sa collègue Angela Martignetti, il y a une dizaine d'années.

«C'est rendu une compétition entre les filles, explique-t-elle. Qui aura la fête la plus grandiose et glamour: les jeunes poussent leurs parents pour avoir quelque chose d'encore plus impressionnant que leurs amies!», indique Anna Mormina, organisatrice d'événements chez M2U Events.

Même son de cloche du côté de Chrissy Sgourakis, fondatrice de l'entreprise Haute Balloon, qui se spécialise dans l'offre de ballons de luxe et dans la création d'événements hautement stylisés. «Depuis deux, trois ans, les demandes ont énormément augmenté et, en quelques mois, on peut participer à plus d'une quinzaine de Sweet Sixteen», affirme-t-elle.

Tiffany & Co, Chanel ou encore Victoria's Secret, tant de marques luxueuses évoquées par les organisatrices et réclamées par les jeunes filles. Sans parler des tables de desserts toujours plus extravagantes et personnalisées, du gâteau, du DJ (connu, idéalement), de la déco et du petit cadeau de remerciement personnalisé offert à la... centaine d'invités.

«Pour leur fête, les filles veulent montrer une vie luxueuse, avec des choses dont elles rêvent et qui leur sont inaccessibles dans le quotidien», explique Anna Mormina.

L'influence des médias sociaux

Une tendance que confirme Chrissy Sgourakis et que les deux expertes expliquent en grande partie par l'influence des médias sociaux et des téléréalités sur la vie des stars, comme celles sur les soeurs Kardashian. «Ce sont elles qui ont vraiment commencé les tendances des fêtes grandioses avec thèmes et à montrer ça publiquement», souligne Anna Mormina.

Les adolescentes sont présentes sur les réseaux sociaux de plus en plus jeunes et ont facilement accès à la vie des stars qu'elles aiment. «Nos clientes et leurs familles veulent publier des photos sur leurs comptes et montrer que leur party était mémorable!», soutient Chrissy Sgourakis.

Mais à quel prix?

Même si le plus gros budget avec lequel Tania Tassone, organisatrice montréalaise et présidente de TassONE Events, a travaillé pour un Sweet Sixteen a été de 100 000 $, les sommes se situent généralement entre 25 000 $ et 40 000 $. «C'est sûr que c'est un peu extrême de dépenser tout cet argent pour la fête d'une jeune fille de 16 ans, mais si les parents ont les moyens, pourquoi pas?», ajoute celle qui a collaboré à l'émission américaine de téléréalité My Super Sweet 16, diffusée sur MTV en 2007.

Anna Mormina parle d'enveloppes moyennes de 5000 $ à 10 000 $ par célébration. «Par contre, c'est important pour nous de rester honnêtes avec les clients et de garder le budget au plus bas», rappelle-t-elle. Il faut savoir qu'en moyenne, il en coûte 60 $ par centre de table en fleurs, que la présence d'un DJ pour la soirée coûte entre 500 $ et 800 $, que c'est minimum 1200 $ pour une table de desserts, 750 $ pour des ballons, et qu'il faut penser à un budget pour la déco, le photobooth et la planification.

Avec de telles sommes à considérer, la clientèle provient de la classe moyenne et aisée.

«Mes clients sont moitié francophones et moitié anglophones, viennent de quartiers comme Westmount, Saint-Laurent, Sainte-Dorothée, Laval, le centre-ville et le West Island et proviennent pour la plupart de milieux aisés.»

Geneviève Leduc, psychologue en pédopsychiatrie au CHU Sainte-Justine et elle-même mère d'une adolescente, met en garde les parents contre les dépenses excessives que peut engendrer ce type d'événement. «Il faut trouver un juste milieu entre les souhaits du jeune et les facteurs de réalité économiques ou organisationnels, souligne-t-elle. Il y a parfois un décalage entre ce que le parent est en mesure d'offrir et le souhait de l'adolescent.»

Un aspect important soulevé également par Marie-Sol Lavoie, mère de la jeune Anaïs, qui a été derrière toute l'organisation de la quinceañera de son ado. «Même si nous n'avons pas accédé à toutes les demandes de notre fille, je retiens que ce n'est pas nécessaire de dépenser autant d'argent pour un tel événement. C'était une immense fierté pour moi de voir la jeune femme magnifique que ma fille devenait, mais c'était aussi beaucoup de stress et d'investissement», relate-t-elle.