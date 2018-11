Au-delà de l'exposé oral

LE DÉFI D'APPRENDRE À S'EXPRIMER EN PUBLICIls se font les dents sur des exposés oraux, mais au moment d'obtenir leur diplôme d'études secondaires, la plupart des élèves québécois ne sont toujours pas à l'aise de s'exprimer clairement en public, une compétence pourtant fort utile sur le marché du travail. Comment l'école peut-elle réussir à mettre les jeunes sur la bonne voie?

L'école apprend aux élèves à écrire, à lire, mais pas toujours à s'exprimer à l'oral. Tel est le constat que dresse le réalisateur et entrepreneur français Stéphane de Freitas, dans son essai Porter sa voix, sorti le 8 octobre au Québec.

Celui qui a créé en France des programmes de prise de parole, un concours d'éloquence et qui a réalisé un documentaire remarqué a suscité l'enthousiasme de plusieurs enseignants. Aujourd'hui, il pense que la réforme du baccalauréat (l'équivalent du diplôme d'études collégiales), qui instaurera un grand oral en 2021, amorce un véritable tournant en France.

Et au Québec? À la fin de la 5e secondaire, les élèves sont-ils suffisamment outillés pour la prise de parole? «Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas une disposition naturelle à prendre la parole en public, observe Kathleen Sénéchal, professeure en didactique de l'oral à l'UQAM. Comme on les place quasiment toujours en situation d'exposé oral à l'école, prendre la parole est quelque chose d'hyper stressant, qui génère beaucoup d'anxiété.»

Fabien Ménard, enseignant au département de français et lettres du collège Ahuntsic, à Montréal, poursuit dans ce sens: «Je me risquerais à dire ceci: au Québec, on n'a pas une tradition de l'oralité très développée. Par conséquent, les étudiants n'ont pas toujours une aisance naturelle pour prendre la parole, s'exprimer avec clarté, posséder un bon français...»

Aller au-delà des exposés oraux

Pourquoi les élèves ne sont-ils pas plus à l'aise lorsqu'il s'agit de s'exprimer à l'oral? «Du primaire à l'université, on s'attend à ce que l'élève ou l'étudiant prenne la parole, mais on n'enseigne peut-être pas toujours explicitement comment prendre la parole en classe», remarque Pascale Lefrançois, didacticienne du français et doyenne de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal.

Selon elle, il est primordial d'aller au-delà des présentations orales évaluées. L'idéal? Montrer aux élèves comment faire une présentation, enseigner à structurer un discours oral, à s'adresser à un auditoire, apprendre à débattre, à maîtriser le français standard...

Dans les salles de classe, l'exposé est «la pratique orale la plus populaire au Québec, du préscolaire jusqu'à l'université, et pas seulement en français», indique Kathleen Sénéchal. Elle regrette que certains élèves procèdent, avant l'oral, par la rédaction d'un texte, qu'ils lisent ensuite à l'oral. «On est dans une perspective d'un exercice de récitation, plus que dans un réel exercice de prise de parole.»

Elle préconise davantage un travail en interaction, par exemple des débats. Un exercice durant lequel les élèves doivent développer leur esprit critique et improviser. Et finalement, ce travail se révèle plus conforme à la réalité à laquelle les élèves feront face, dans la vie de tous les jours.

Pour améliorer ses capacités orales, Fabien Ménard conseille de miser également sur l'écrit.

«De façon générale, une bonne maîtrise de l'écrit favorise une bonne maîtrise de l'oral. L'inverse n'est pas forcément vrai», explique Fabien Ménard.

Dans leur cursus de formation, Kathleen Sénéchal et Pascale Lefrançois tentent de sensibiliser les futurs enseignants à l'importance d'enseigner à communiquer oralement. Même si ces derniers, quand ils étaient sur les bancs de l'école, n'ont pas forcément appris à prendre la parole.

Des progrès ces dernières années

Mais le tableau n'est pas si noir. Les trois professeurs remarquent des avancées ces dernières années, aussi bien à l'école que dans les cursus de formation des futurs enseignants.

Pour eux, travailler l'oral est essentiel pour l'avenir des élèves: ils en auront besoin lors d'entretiens d'embauche, pour défendre un projet, pendant un concours pour intégrer une école... Et plus encore: «L'expression orale est une clé de la participation citoyenne, estime Pascale Lefrançois. C'est un instrument de libération personnelle. Quand on est capable de s'exprimer, on est capable de faire valoir ses idées, bien mieux que par la violence, que je me plais à qualifier de "manque de vocabulaire".»

Porter sa voix. Éditions Le Robert. 432 pages. 34,95 $.