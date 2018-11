Ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète

Ces scientifiques donnent l'alerte sur le risque accru du réchauffement climatique et soutiennent que les années à venir seront les plus déterminantes pour notre société, car les changements deviendront bientôt irréversibles.

L'an dernier, une mise en garde signée par 15 000 scientifiques avertissait des risques élevés que représente notamment la croissance continue de la population mondiale. Cet argument interpelle de plus en plus de personnes, inquiètes d'ajouter un pollueur de plus aux 7 milliards déjà actifs (à plus ou moins grande échelle).

Le salut de l'humanité réside-t-il alors dans une décroissance de la population? C'est ce que croit le groupe Démographie responsable, qui oeuvre «pour la stabilisation, voire la diminution, de la population humaine, en incitant à l'autolimitation de la natalité». Les Ginks (pour Green Inclination No Kids), elles, sont des femmes qui renoncent à procréer puisque les problèmes environnementaux sont liés à la surpopulation.

«Plus il y a d'humains, moins il y a de ressources pour tous, note la Montréalaise Sandra Lachance, 21 ans. À cause de notre mode de vie de surconsommation, notamment en Occident, on est en train d'épuiser les ressources planétaires.» Elle sait déjà qu'elle n'aura pas d'enfants biologiques. Elle considère comme «plus sage» de devenir famille d'accueil ou d'en adopter si elle décide un jour de fonder une famille.

Moins consommer

Les personnes soucieuses de l'environnement n'adoptent évidemment pas toutes l'idée voulant que faire un enfant soit nuisible à la planète. Même parmi les personnes intéressées par la collapsologie, certaines ont confié à La Presse ne pas vouloir s'empêcher de fonder une famille.

Pour beaucoup, c'est à la surconsommation qu'il faut s'attaquer au plus vite plutôt qu'à un problème démographique.

Martin Carpentier, père de deux enfants, refuse de croire que «tout est foutu», même si «ça sent l'effondrement de nos sociétés».

«Je pense qu'en éduquant mes enfants de manière à avoir un impact minimum sur la planète, ils seront plus à même de convaincre ou d'entraîner d'autres enfants dans cette direction, ce qui permettra une réduction plus importante de l'impact environnemental.»

Sa famille possède un potager de permaculture et prépare sa maison dans l'objectif d'atteindre un maximum d'autosuffisance.

Florian Besset dit de son côté être contre l'idée que c'est le «nombre global qui joue comme poids sur la planète». Il croit que les populations occidentales n'ont pas à se priver de procréer, mais qu'il faut plutôt réduire ses besoins pour que l'existence d'une partie de la population ne soit plus considérée comme néfaste.

«Le 1 % bouffe autant de ressources [qu'une grande partie] des plus pauvres. Le problème n'est pas démographique, dit-il. Moi, je vis en Occident et consomme comme un Indien. Et je n'ai pas l'intention de me priver d'avoir une famille!»