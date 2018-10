Services de garde: où sont les grands?

Les élèves ont accès à la cour de l'école, à un parc à proximité et au centre de loisirs Patro Le Prevost, où il y a des gymnases, une piscine et une patinoire en hiver.

LES CINQ CLÉS DU SUCCÈS DE SAINT-ARSÈNE

À Saint-Arsène, une école de La Petite-Patrie à Montréal, rares sont les élèves qui partent à la cloche. Même parmi les grands: une soixantaine des 80 élèves de 5e et 6e année fréquentent assidûment le service de garde. «C'est exceptionnel, note Sylvie Maloux, directrice de Saint-Arsène. Souvent, le service de garde se vide le soir. Nous, on met les élèves dehors!» Voici les clés de ce succès.

Profiter du quartier

Au lieu de toujours rester à l'école, qui jouxte l'avenue Christophe-Colomb près de Jean-Talon, le service de garde emmène régulièrement les enfants dans un parc à proximité, pour pique-niquer et jouer. Chaque semaine, les élèves vont aussi au centre de loisirs Patro Le Prevost pour profiter de la piscine et des gymnases. Sans frais supplémentaires pour les parents, qui paient 8,20 $ par jour comme dans tous les services de garde.

Bouger

«La clientèle en 5e et 6e années a augmenté d'année en année parce qu'on fait majoritairement du sport, estime Stéphane Gauthier, l'un des trois éducateurs des grands. On joue à autre chose qu'au ballon-chasseur: on fait du basket, du hockey cosom, du football, du badminton, on se baigne... L'hiver, on va patiner. Si tu ne bouges pas avec les 5e et 6e années, tu les perds. C'est une clientèle qui peut rentrer à la maison. Mais il n'y a pas de jeunes qui ne veulent pas jouer. Il n'y en a pas! Entre jouer avec nous et rentrer à la maison jouer aux jeux vidéo, ils préfèrent être avec nous.»

Activités en toute liberté

«On fait aussi du bricolage, mais le bricolage qu'on fait, c'est monter une maison hantée pour les plus petits ou faire un party de Noël hallucinant», illustre Stéphane Gauthier. Le responsable du service de garde «doit donner de la liberté aux éducateurs», suggère Geneviève Brodeur, technicienne à Saint-Arsène. Quand leur patron est ouvert à leurs idées et projets, les éducateurs sont plus motivés à travailler.

Éducateurs inspirants

«Pinotte, on en entend parler depuis longtemps!», témoigne Martin Lessard, père d'Abigail, une élève de 5e année. Pinotte? C'est le surnom - connu de tous - d'Hani Najjar, aussi éducateur des groupes de grands. «Ce n'est pas tant les activités que les éducateurs organisent qui les distinguent, souligne Lyle Aubry, mère d'un autre élève. C'est ce qu'ils représentent pour les jeunes, à quel point ils sont près d'eux. Des super modèles, leurs héros!» «Je suis chanceux: je me fais payer pour être aimé, dit avec modestie le fameux Pinotte, interrogé pendant un match de basket. Ici, les élèves se sentent valorisés. Tout ce que je fais pour eux, la vie me le redonne au quadruple.»

Autorité sympathique

«Avec les plus vieux, ça prend des éducateurs à l'écoute, qui ont une tolérance plus grande qu'avec les petits, indique Geneviève Brodeur. Ils doivent faire preuve d'autorité, tout en ayant une attitude sympathique. Le côté baba cool de nos éducateurs aide beaucoup leur relation avec les jeunes.» Raphaëlle Côté, élève en 5e année, apprécie ses éducateurs. «Ici, tu peux être comme tu veux, dit-elle. Si tu n'as pas envie de faire du sport, tu n'en fais pas. Si tu en as envie, on t'encourage à être dans la gang.»