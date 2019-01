Accords hivernaux avec le vin

Karyne Duplessis Piché

Collaboration spéciale La Presse La Presse Le mercure est bien installé au-dessous de zéro et les plats d'hiver sont sans pareil pour se tenir au chaud. Voici cinq questions pour découvrir des vins qui se marieront à merveille à vos repas hivernaux.

Ce cépage est né d'un croisement entre le savagnin (traminer) et la variété autrichienne österreichisch weiss. Il est cultivé entre autres en Alsace où il donne des vins blancs qualifiés souvent de simples. Quel est-il? A) pinot noir B) riesling C) sylvaner Réponse: Le sylvaner Ce cépage était très répandu en Alsace au début du XXe siècle. Produisant des blancs souvent moins complexes que ceux à base de riesling ou de gewurztraminer, il a été arraché et remplacé au cours des dernières décennies. Il connaît toutefois un regain de popularité en particulier depuis qu'il a été autorisé dans le grand cru de Zotzenberg en 2005. La famille Muré, à Rouffach, travaille aussi à sa valorisation. Elle cultive le sylvaner dans un prestigieux lieu-dit appelé Clos Saint Landelin, dont le vin est offert depuis peu au Québec (44,75 $, 13821879). À plus petit prix, on peut découvrir le sylvaner dans cette cuvée de la grande maison Arthur Metz. Il s'ouvre sur des notes de lime et de melon miel. Sa bouche est tonique, sur des notes de pommes et de fleurs d'oranger. Sa finale possède une touche d'amertume qui accompagnera à merveille le fromage fondu de la raclette. Arthur Metz Sylvaner 2016, 16,50 $ (13579509)

Agrandir Malivoire Gamay 2017, 18,75 $ (11140498) Photo fournie par la SAQ

Quelle région viticole possède la plus grande superficie de vignes au Canada? A) Vallée de l'Okanagan B) Péninsule du Niagara C) Cantons-de-l'Est Réponse: La péninsule du Niagara De loin la plus grande région viticole du pays. Elle produit à elle seule plus de la moitié des vins certifiés de l'Ontario. On y cultive plus de 5500 hectares de vignes, soit davantage que tous les vignobles de la Colombie-Britannique réunis, qui totalisent 4150 hectares. La région se démarque avec ses chardonnays, mais ses vignerons vinifient un large éventail de cépages. À Beamsville, le domaine Malivoire ne fait pas exception: il cultive une foule de variétés, dont le gamay. Le rouge qui en résulte est croquant, aux arômes de poivre, de cerise rouge et de framboise. Sur les papilles, on perçoit qu'une partie du vin a été vinifiée en fût. Ce court élevage ajoute des notes d'épices en finale. L'accord sera fabuleux avec une fondue chinoise, même sans viande, car le domaine avance que le vin est végane. Malivoire Gamay 2017, 18,75 $ (11140498)

Agrandir A&D Wines Singular Vinho Verde 2017, 23 $ (13861096) Photo fournie par la SAQ

Comment se nomme la région viticole la plus au nord du Portugal, située sur la côte Atlantique? A) Vinho verde B) Douro C) Alentejo Réponse: Le Vinho verde Ce vin provient de Minho, région montagneuse située dans le nord du Portugal. Elle a longtemps été associée à des vins jeunes et pétillants, mais de plus en plus de producteurs tentent de mettre en valeur ses variétés uniques et son terroir. C'est le cas d'Alexandre et de Dialina Gomes. Le couple a racheté en 2015 une propriété à la frontière avec le Douro. Le domaine applique les règles de l'agriculture biologique et propose plusieurs cuvées pour mettre en valeur les cépages autochtones. Sa cuvée Singular est un assemblage de 50 % de rabigato, de 20 % d'avesso, de 10 % d'alvarinho et de 10 % d'arinto. Le résultat est peu banal. Il s'ouvre sur des notes de poires et de fleurs. Sa texture est ronde et ses parfums rappellent les agrumes et l'amande blanche. Sa finale saline apporte de la fraîcheur et de la longueur. Un accord étonnant avec de la fondue au fromage. A&D Wines Singular Vinho Verde 2017, 23 $ (13861096)

Agrandir <Causse-Marines Les Peyrouzelles 2017, 24,75 $ (709931) Photo fournie par la SAQ

Le mauzac et le duras sont des variétés cultivées dans le sud-ouest de la France. À quelle région sont-elles le plus souvent associées? A) Cahors B) Gaillac C) Beaujolais Réponse: Gaillac Situé entre Toulouse et Albi, le vignoble de Gaillac est peu connu. Établi dans la vallée du Tarn, il produit des vins originaux avec des variétés anciennes. Si vous avez soif d'autre chose que les classiques chardonnays ou pinots noirs pour commencer l'année, voici ce qu'il vous faut. La cuvée Les Peyrouzelles est produite par Patrice Lescarret et Virginie Maignien. Le tandem pratique l'agriculture biologique, la biodynamie et limite ses interventions au minimum, ce qui pourrait valoir à ses vins la mention «nature». Dans cet assemblage complexe où se retrouvent surtout du braucol, de la syrah et du duras, les notes de fruits mûrs, de fines herbes et de poivre sont invitantes. En bouche, les tannins sont subtils, mais ils apportent de la structure aux notes de petits fruits rouges et de fleurs. Du plaisir à profusion avec la fondue chinoise ou pour les amateurs de rouge avec la raclette. Causse-Marines Les Peyrouzelles 2017, 24,75 $ (709931)

Agrandir Huber Grüner Veltliner Obere Steigen 2017, 22,65 $ (13675832) Photo fournie par la SAQ