Clos Bagatelle Saint-Chinian: rouge familial

Envie de déboucher une bonne bouteille sans empiéter sur le budget du temps des Fêtes? Pas de souci. Chaque semaine d'ici Noël, on vous suggère un vin incontournable à moins de 15 $. Cette semaine...

Si on se donne autant de mal pour recevoir ou pour gâter ceux qui nous reçoivent pendant les Fêtes, c'est sans doute pour l'amour de la famille. Cette complicité fraternelle est incarnée par ce rouge du Languedoc produit par le tandem frère et soeur formé de Luc Simon et de Christine Deleuze.

Le duo produit plusieurs cuvées, dont un rouge épicé et croquant de fruits dont le prix fait rougir bien d'autres vins.

Dans le verre, le bouquet rappelle les odeurs typiques du sud de la France: lavande, bonbons à la violette, cerise noire et garrigue. Sur les papilles, l'attaque juteuse et fruitée est suivie de subtils tannins. C'est si bon que vous aurez envie d'en partager une bouteille au réveillon.

Clos Bagatelle Saint-Chinian. 12,45 $ (12824998).

Nom: Clos Bagatelle

Vignoble: Clos Bagatelle

Pays: France

Région: Saint-Chinian

Vendange: 2017

Cépages: syrah, mourvèdre, grenache et carignan

Sucre: 2,1 g/L

Alcool: 13,5 %