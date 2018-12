Cinq vins doux pour les Fêtes

Qui n'a jamais rêvé de commencer le repas avec le dessert? C'est désormais permis, et même encouragé, avec les vins sucrés.

Plutôt que de les servir à la fin du repas, plusieurs sommeliers les proposent avec l'entrée, parfois même avec le plat principal. Une façon d'ouvrir l'appétit et de relancer l'intérêt pour ces grands vins en perte de vitesse, selon Guillermo Cruz, directeur du restaurant étoilé Mugaritz, en Espagne, de passage à Montréal lors de l'événement Somm360.

Voici cinq vins doux à savourer au début ou à la fin du repas pendant les Fêtes.

Avec le gâteau «nu»

Si le vin liquoreux se retrouve à l'entrée, que servir au dessert? La question se pose! Le sommelier Guillermo Cruz recommande de terminer avec des bulles. «Ça apporte de la fraîcheur en fin de repas», dit-il.

Plusieurs proseccos sont moins secs que les champagnes ou les cavas. Ils sont un bon compromis pour ajouter une touche de légèreté au dessert tout en étant assez riches pour les accompagner.

C'est le cas de la cuvée Soller de la famille Marsura. Produit au coeur de l'appellation en Vénétie, ce prosecco contient 16 g de sucre par litre.

Ses arômes rappellent légèrement ceux de la poire mûre et des fleurs blanches. On perçoit également des notes d'agrumes qui ajoutent du pep aux bulles rondes et crémeuses.

Marsuret Il Soller Prosecco Superiore, 19,95 $ (13409091)