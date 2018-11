Cinq vins pour la tourtière

Grand vin

La Tenuta San Guido, en Italie, est connue partout dans le monde grâce à son vin mythique à base de cabernets, le Sassicaia. Mais tout le monde ne peut pas s'offrir une bouteille à 226 $!

D'ailleurs, lors du mariage de la fille unique du propriétaire du vignoble, Priscilla Incisa della Rochetta, son père Nicolo a réalisé qu'il ne serait pas possible de servir son prestigieux vin aux centaines d'invités.

Il a alors créé une cuvée plus abordable maintenant connue sous le nom Le Difese. On y retrouve du cabernet sauvignon et du sangiovese.

Vin issu de la vendange 2016, son nez s'ouvre peu à peu. Il rappelle la cerise, le cassis et les épices douces. En bouche, la texture est soyeuse et juteuse.

On goûte la rose, la feuille de laurier et la cerise. C'est souple et persistant. Un grand vin pour un grand repas.

Le Difese 2016, 34,75 $ (10987427)