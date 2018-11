Cinq vins pour les huîtres

Découverte bio

La famille Ladeger est tout, sauf conventionnelle. Établie dans le nord-est de l'Italie, près des montagnes et de la frontière autrichienne, elle est pionnière de l'agriculture biologique et des pratiques biodynamiques. Elle vinifie une panoplie de cépages hors du commun comme l'assyrtiko et le petit manseng, et surtout, ses vins sont d'une élégance sans pareille. Ce pinot blanc en est un bon exemple. Citronné et subtilement épicé, il est tendu en bouche. On semble croquer dans les fruits à chair blanche. Savoureux avec les huîtres, froides ou chaudes.

Alois Lageder Pinot Bianco 2017, 19,80 $

Avec des bulles

Les huîtres et le vin mousseux semblent faits l'un pour l'autre. Bien qu'on aime tous se faire plaisir avec un champagne, pour les occasions plus modestes, ce crémant de Loire fera le travail. D'autant plus que la maison Langlois-Château a été achetée dans les années 70 par les Champenois Bollinger. Cet assemblage de chenin blanc et de chardonnay a été vinifié selon la méthode traditionnelle, comme un champagne. On remarque l'abondance et la finesse de ses bulles. Son bouquet rappelle les fruits frais, les agrumes, la pêche et les fleurs blanches. La bouche est rafraîchissante, légèrement épicée, et le dosage n'est pas trop appuyé. Idéal pour ouvrir l'appétit.

Langlois-Château L'Extra par Langlois Crémant de Loire Brut, 19,35 $