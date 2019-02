Vin: les suggestions de Véronique Rivest

Véronique Rivest

Des bulles aromatiques Un délicieux vin mousseux de la Loire, élaboré entièrement avec du chenin blanc, et issu d'une viticulture et d'une vinification très naturelles. Le millésime précédent était tout en retenue et en tension, celui-ci exprime le caractère juteux du cépage. Très aromatique, avec des arômes typiques de pomme et de poire bien mûres, une pointe de miel et de fleurs blanches séchées, de camomille. Sec et savoureux en bouche, très fruité, avec toute la fraîcheur et le caractère tonique du chenin. Délicieux seul, ou à table avec des pâtes, des poissons ou des volailles en sauce à la crème, des légumes-racines, un rôti de porc aux pommes. Potentiel de garde: de 4 à 6 ans Sébastien Brunet Vouvray Brut 2017, 25,65 $ (12846441) 11,5 % Un fin Bourgogne

Agrandir Domaine de la Cadette La Soeur Cadette Bourgogne Blanc 2017, 25 $ (11460660) 13 % Photo fournie par la SAQ

Le chardonnay n'a pas une personnalité très affirmée: dans le verre, on retrouve facilement l'influence d'un terroir ou d'un vigneron. Ici, on goûte ce petit coin oublié de la Bourgogne, Vézelay, au sud de Chablis, où la famille Montanet élabore d'excellents vins de façon très naturelle. Des arômes complexes et fins, de pomme, de poire, d'amande, avec un peu de sureau, de mie de pain et de crème fraîche. Tout est parfaitement intégré dans une bouche caressante, avec du volume et de l'énergie. Tout le bonheur de la Bourgogne, à prix doux. Avec des pâtes au saumon à la crème, un poisson ou un poulet rôti, des ris de veau. Potentiel de garde: de 4 à 8 ans Domaine de la Cadette La Soeur Cadette Bourgogne Blanc 2017, 25 $ (11460660) 13 % Fraîcheur du Sud

Agrandir Château Coupe-Roses Les Plots Minervois 2017, 20,55 $ (914275) 13,5 % Bio Photo fournie par la SAQ