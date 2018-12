Plus de bulles dans nos vies

Ils se marient bien sûr très bien aux poissons et aux fruits de mer. En fait, à tout ce qui a une saveur saline, iodée. Avec des sauces délicates, à base de vin blanc, de beurre, de court-bouillon, d'herbes, d'agrumes, voire légèrement crémées. Leur acidité offre un agréable contraste au gras. Ils sont aussi délicieux avec les légumes ou les volailles, frits ou en tempura. Ils peuvent même accompagner des viandes rouges. Un magret de canard aux griottes ou aux canneberges fera un malheur avec un mousseux rosé un peu plus vineux. Avec des fromages à pâte molle et à croûte fleurie, un vin effervescent riche et ample est tout à fait savoureux. Et pour le dessert, il y a toute une panoplie de vins mousseux demi-secs et sucrés.

Parce que le vin mousseux est une catégorie bien vaste ! Juste en Italie, on en produit des dizaines de styles différents dans toute la péninsule.

Même s'il y en a quelques-uns qui sont rouges, quand on parle de mousseux, on parle en général de vins blancs ou rosés, et plutôt secs. Et le champagne demeure la référence. Mais n'est pas champagne qui veut. Champagne est une appellation d'origine contrôlée : c'est un endroit délimité géographiquement dans le nord-est de la France. Tous les raisins pour élaborer un champagne doivent provenir de cette région précise. Du champagne canadien ou espagnol ? Ça n'existe pas.

Il y a différentes façons de produire un vin mousseux. Celle qui est considérée comme la meilleure, qui donne les vins les plus fins, est celle utilisée en Champagne. Autrefois nommée méthode champenoise, elle est aujourd'hui appelée méthode traditionnelle. De nombreux producteurs hors Champagne, et hors France, l'utilisent aussi. C'est le cas des producteurs de crémants français : qu'ils soient de Bourgogne, d'Alsace, du Jura, de Loire ou d'ailleurs, ces vins sont toujours élaborés selon la méthode traditionnelle. Ce qui en fait souvent des produits d'un très bon rapport qualité-prix. Certains, ceux de Bourgogne, notamment utilisent aussi les mêmes cépages qu'en Champagne, principalement le chardonnay et le pinot noir.

Les vins de Franciacorta, en Italie, sont aussi issus de la même méthode et, souvent, des mêmes cépages. Tout comme les vins d'appellation Oltrepo Pavese Metodo Classico (lire : méthode traditionnelle) ou Trento, pour ne nommer que ceux-là. C'est le cas aussi de nombreux très bons mousseux élaborés dans le Nouveau Monde. Au Canada et aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, on trouve d'excellents vins élaborés avec du chardonnay et du pinot noir selon la méthode traditionnelle. Certains de ces vignobles ont même été établis par des champenois.

En Espagne, tous les vins d'appellation cava sont élaborés avec la méthode traditionnelle. En revanche, ils n'utilisent que très peu les cépages champenois, mais plutôt les cépages indigènes xarel-lo, maccabeo et parellada, qui leur donnent un tout autre caractère.

L'un des effervescents les plus populaires, le prosecco de Vénétie et du Frioul, est aussi élaboré avec un cépage local, le glera (aussi connu sous le nom de prosecco), mais selon une tout autre méthode. La méthode en cuve close, aussi dite méthode Charmat, du nom de son inventeur, permet de faire de plus gros volumes, plus rapidement et à moindre coût, et donne généralement des vins moins fins que ceux issus de la méthode traditionnelle. On l'utilise pour des vins plus simples, qui misent essentiellement sur le fruit. C'est le cas du prosecco, avec ses saveurs de pêche juteuse, parfois carrément de gomme balloune. Les moins bons peuvent être médiocres, et gommés par une bonne dose de sucre, mais les meilleurs sont secs ou demi-secs, d'une fraîcheur et d'une simplicité réjouissantes.

Bref, ce n'est pas la variété qui manque. Les styles sont très variés, et les prix aussi ! Il n'y a vraiment pas besoin de se ruiner pour mettre un peu de bulles dans nos vies. À chaque occasion, et à chaque plat, son vin. Faites l'essai en servant un cava, un prosecco et un crémant, afin de constater comme ils diffèrent. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, et les réunions nombreuses, c'est le temps idéal d'essayer. Et si vos festivités comprennent une panoplie de plats variés, misez sur la polyvalence du vin mousseux pour en accompagner une grande partie.

Finalement, si vous êtes vraiment fan, ne sous-estimez pas le potentiel de garde du champagne. Le plus simple se gardera sans problème quatre ou cinq ans, alors que les plus complexes pourront se bonifier bien au-delà d'une dizaine d'années.

Il faut bien sûr toujours faire attention. Ce n'est pas parce que l'étiquette dit « méthode traditionnelle » ou même « champagne » que ce sera bon. Mais ça donne une idée du style. Ensuite, comme pour tous les vins aujourd'hui, il faut se fier aux producteurs et dénicher ceux qui travaillent bien.

Et ne jamais cesser d'être curieux : certains des meilleurs mousseux de méthode traditionnelle sont aujourd'hui élaborés en... Angleterre ! Et au Canada.