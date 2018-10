Partager l'amour du bon vin

CINQ VINS À DÉCOUVRIRChartogne Taillet Sainte-Anne Champagne Brut

De nouveau cette année, malgré une augmentation de 3,50 $ depuis l'automne dernier, ce champagne reste un excellent achat. Plus aromatique - il est basé sur le millésime 2015, plus chaud -, il combine à merveille un fruit mûr, juteux, et une acidité presque tranchante, qui lui confère beaucoup de tonus. Le nez, riche et complexe, rappelle la poire, la pomme jaune et le coing, avec de délicates notes de mie de pain, d'épices et d'amande. Très sec, complexe et étoffé, mais surtout d'un charme irrésistible. À boire ou à garder de quatre à six ans.

53,25 $, 12 %

Pacalet-Lapierre Cousins Juliénas 2017

Tout ce qu'on aime du bon beaujolais dans cette cuvée du tandem formé par les cousins Christophe Pacalet et Mathieu Lapierre. Un nez plutôt discret, mais affriolant, de petits fruits rouges, avec une pointe florale et épicée. Très sec, avec une bouche savoureuse, pleine d'éclat, gourmande, qui donne envie de le boire à grandes gorgées. Mais il fait aussi preuve de tenue et de profondeur, avec juste ce qu'il faut de tannins, et s'avère beaucoup plus complet que son charme immédiat ne le laisse croire. Un vrai délice, il se gardera sûrement de quatre à six ans, mais difficile d'y résister!

31,50 $, 13,5 %