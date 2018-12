Dix chandelles pour Made With Love

C'est déjà le 10e anniversaire de Made With Love, cette compétition de mixologie née à Montréal et qui a rapidement fait des petits au Québec, au Canada et même dans le monde !

Pour souligner le tout en grand, la finale régionale 2018 aura lieu le 10 décembre, à la SAT, et on promet une soirée plus extravagante que jamais. Pas moins de 20 des meilleurs « barchefs » de la ville y seront réunis pour faire la démonstration de leur grande créativité au public et aux experts réunis pour goûter leurs cocktails.

Prix : 65 $, en vente sur le web, ou 75 $ à la porte, incluant la dégustation de tous les cocktails et des accords de nourriture