Retour du bar éphémère Miracle Montréal

L'idée de ce bar éphémère, née en 2014 à New York, est simple: un bar à cocktails où les saveurs des Fêtes sont à l'honneur, le tout dans un décor où la surenchère d'étoiles, lumières, guirlandes et autres classiques de Noël est complètement assumée.

Cette année, c'est l'équipe du Coldroom et d'El Pequeno bar, dont le mixologue Pierre-Hugues Marois, qui s'occupe de la carte et y ajoute l'option «Grinch» pour ceux qui veulent s'éloigner des cocktails kitsch et aller davantage du côté de créations plus raffinées.

À découvrir jusqu'au 30 décembre, au 139, rue Saint-Paul Ouest.

