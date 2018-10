Des vins québécois en quête d'identité

QUEL SERA «LE» VIN QUÉBÉCOIS?

Dans l'État de New York, la jeune région viticole des Finger Lakes a choisi le riesling. Au Canada, la Nouvelle-Écosse mise plutôt sur un assemblage doux et aromatique, appelé le Tidal Bay. À l'image de ces jeunes régions viticoles, les producteurs du Québec cherchent à leur tour une façon de se définir. Si l'idée d'un cépage commun est évoquée, le consensus est loin d'être trouvé.

Depuis que la famille Denault s'est installée dans l'île d'Orléans en 2004, le point de vue pittoresque sur la chute Montmorency n'a pas changé. Mais dans le champ du Vignoble Sainte-Pétronille, les cépages qui poussent ne sont plus tout à fait les mêmes.

Le vigneron Louis Denault a essayé plusieurs variétés hybrides et européennes. Il croit maintenant que l'identité des vins du Québec se trouve peut-être dans le pinot gris.

«Il serait intéressant de l'avoir sur l'ensemble de la province et éventuellement d'en faire le cépage roi. Le pinot gris serait peut-être le cépage qui serait le plus formidable, celui où on verrait le plus de différences entre les régions autant au sud qu'à l'est.»

Originaire de Bourgogne, le pinot gris a un atout de taille pour le Québec: il mûrit tôt. Il crée aussi des styles de vins variés: mousseux, secs ou doux. Enfin, comme la plupart des variétés européennes, il est facile à travailler.

Ce cépage est pour l'instant peu présent dans le vignoble québécois. Selon une compilation annuelle effectuée par le viticulteur Fabien Gagné, il occupe 6 des 471 hectares plantés au Québec. Le chiffre semble faible, mais il est en croissance. De nombreux vignerons ont commandé des plants de pinot gris et en planteront dans les prochaines années.

Le Coteau Rougemont cultive déjà un demi-hectare de pinot gris. Il vinifie les grappes en vin sec et doux. Le directeur des ventes et du marketing du domaine, Louis Dugas, constate que les bouteilles de pinot gris sont faciles à vendre.

«Les consommateurs connaissent et aiment le cépage», dit-il.

Il ne croit pas pour autant que le Québec devrait en faire son vin signature. Il miserait plutôt sur le vidal, un cépage blanc hybride qui reste le plus planté dans la province.

Ode au vidal

Jean Paul Martin conseille une dizaine de vignobles au Québec et il s'occupe de son microdomaine, la Grange Hatley. L'expert affectionne tout particulièrement le riesling. Mais lorsqu'on lui demande quel cépage est le mieux placé pour représenter le Québec, il ne tarit pas d'éloges pour le vidal.

«C'est un cépage complet. On peut le faire en assemblage, en monocépage, en méthode champenoise, de toutes sortes de façons. Il est bien plus polyvalent qu'un chardonnay, par exemple, et en plus, il est peu planté ailleurs que chez nous!»

L'auteure du Guide du vin Nadia Fournier est aussi de cet avis. «Si on investissait autant d'énergie dans le vidal que dans l'exploration d'autres cépages, soutient-elle, il serait une signature intéressante pour le Québec.» La spécialiste croit cependant qu'il sera difficile de choisir un cépage qui convient à tous.

Michaël Marler, vigneron du domaine Les Pervenches à Farnham, souligne la divergence d'opinions parmi les vignerons québécois : certains n'en ont que pour les viniferas (variétés européennes), d'autres préfèrent les hybrides.

Le président des Vignerons du Québec a choisi son camp. Yvan Quirion croit que l'avenir des vins de la province réside dans les vitis viniferas et que chaque région aura son cépage phare. Le vigneron remarque cependant que le pinot gris pourrait créer un lien commun au Québec.

«Le pinot gris sera fort et phare au Québec, ajoute-t-il. Je pense qu'il sera notre chardonnay, celui qui s'adapte à toutes les régions. Mais bon, on verra dans 20 ans!»

Éclatant vidal

Créé en France dans les années 30, le vidal a trouvé une terre d'accueil dans les régions viticoles plus froides comme le Québec. S'il a longtemps été la star des vins de glace, il est aujourd'hui vinifié en vin sec et parfois même en vin effervescent. Au Domaine Les Brome, la cuvée 2017 met en valeur ses arômes de fruits tropicaux et d'agrumes. Son attaque tendue apporte de la nuance à sa bouche légèrement douce. Impossible de se tromper avec des sushis.

Domaine Les Brome Vidal 2017, 17,25 $ (10522540)

Parfum de pinot gris

Le pinot gris jouit d'une grande popularité. Il est planté partout dans le monde. Sur le flanc du mont Rougemont, en Montérégie, il donne un blanc complexe et aromatique. Croquant en bouche, il s'ouvre sur des parfums de citron, de fleurs de trèfle et de noyau de pêche. La finale est persistante et ronde. Il fera un tabac avec la dinde de l'Action de grâce.

Coteau Rougemont Pinot gris 2017, 24 $ (en vente au vignoble)