La Géorgie, le berceau du vin

Un Américain en Géorgie

Un des personnages centraux de la renaissance du vin géorgien n'est pas né là-bas. C'est l'Américain John Wurdeman, du domaine Pheasant's Tears. Déménagé en Géorgie pour peindre et pour étudier le chant polyphonique, l'artiste de Virginie est devenu propriétaire d'un vignoble bien malgré lui, à l'invitation de son voisin Gela Patalishvili. Son histoire et celle du vin géorgien sont racontées dans un livre d'Alice Feiring, Skin contact: voyage aux origines du vin nu.

Transporté par sa nouvelle passion, le charismatique personnage est devenu un grand défenseur du vin traditionnel géorgien, élaboré avec une approche non interventionniste. Aucun intrant, sinon un peu de soufre, et le moins de manipulations possible.

Aujourd'hui, John Wurdeman est omniprésent dans le paysage vitivinicole géorgien, avec une trentaine d'hectares de vignes, une auberge-ranch, cinq excellents restaurants et bars à vin à Tbilissi, au vignoble et dans le village de Sighnaghi, une entreprise de visites guidées (Living Roots) et bien d'autres projets à venir. Un de ses champs est planté avec 417 variétés différentes (sur environ 525 cépages indigènes répertoriés), pour en redécouvrir le potentiel.

Si le rkatsiteli des vins ambrés (orange) et le saperavi des rouges costauds (mais dont nous avons goûté de délicieuses versions bien juteuses) sont les cépages phares, on découvre sur place les multiples expressions du tsitska, du tsolikouri, du mtsvane, du chinuri, du chkhaveri, du kisi, du krakhuna, de l'aladasturi et autres tavkveri.

Le nombre grandissant de vignerons qui plantent plus de vignes, grossissent leurs chais et embouteillent, plutôt que de garder toute leur production pour la famille et les amis, donne accès à une plus grande variété de vins. Cela dit, les Géorgiens ayant soif de leurs jus, il est souvent difficile de trouver les cuvées plus abouties sur place. Aussitôt embouteillées, aussitôt vendues (et bues!).

Au Québec, on trouvera de plus en plus de vins géorgiens, car quelques agents ont fait le voyage là-bas au printemps dernier. La SAQ, qui ne tient que le saperavi de Teliani Valley, cherche à augmenter son offre.

Pour l'instant, on peut boire dans des restaurants comme Henrietta, Petit Alep, Damas, Larry's, Manitoba, Mon Lapin, Vin Papillon, Joe Beef, Alma, Bouillon Bilk, Hoogan et Beaufort, Loïc, Leméac, Le Moine Échanson (Québec), Albacore (Québec), Patente et Machin (Québec), l'Auberge du Mange-Grenouille (au Bic) des cuvées de Pheasant's Tears, d'Our Wine, de Vinoterra, d'Orgo et de Dilao, entre autres. En décembre, l'Agence sans nom devrait recevoir les vins d'Ori Marani, de Ramaz Nikoladze, d'Archil Guniava et de Zurab Topuridze (étiquette Iberieli).

À Montréal, on aura en outre la visite de Koba Kvatchrelishvili, du domaine Naotari, le 1er novembre, lors du salon Raw Wine.

_______________________________________________________________________________

Les frais de ce voyage ont été payés par l'Agence nationale de vin de Géorgie, qui n'a exercé aucun droit de regard sur le contenu du reportage.