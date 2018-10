La Grande Dégustation de Montréal de retour début novembre

La Grande Dégustation de Montréal rassemblera, les 2 et 3 novembre à la Place Bonaventure, vignerons, distillateurs et brasseurs.

L'occasion de rencontrer quelque 220 producteurs de 18 pays et de déguster plus de 1300 produits, dont plusieurs en importation privée qu'il sera possible de commander à l'unité.

Les thématiques de cette édition 2018 sont l'Italie, le pinot gris (ou grigio) et les gins.

Prix: 18 $ (15 $ en prévente) et 1 $ par coupon de dégustation

www.lagrandedegustation.com/fr