Les nouvelles du vin

Au terme d'un conflit avec leurs associés, François Pouliot et Stéphanie Beaudoin ont perdu leur entreprise, le Domaine Neige, au début de l'été. Mais ces pionniers de la commercialisation du cidre de glace au Québec n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont conservé les bâtiments et le verger, et souhaitent maintenant acheter des cuves pour démarrer une nouvelle entreprise sous le nom de Verger d'Hemmingford. Pour ce faire, ils ont lancé une campagne de financement sur le site Kickstarter avec comme objectif d'amasser un minimum de 50 000 $. Cette somme servira à créer un premier produit, un cidre en cannette.

Les ventes de vin en cannette ont explosé de 43 % l'an dernier aux États-Unis, selon une étude de la firme américaine BW 166. La chaîne CNBC rapporte que les jeunes adultes (les milléniaux) sont à l'origine de cet engouement. De ce côté-ci de la frontière, la société Pernod Ricard commercialise le moscato de Jacob's Creek dans ce contenu en aluminium. Elle observe que cette popularité touche de plus en plus le Québec et l'Ontario. Le monopole d'État ontarien, la LCBO, confirme d'ailleurs que les ventes de vin en cannette en dollars ont triplé au cours de la dernière année.

Depuis quelques années, le Portugal se démarque grâce à ses rouges capiteux, denses et bon marché. Le vigneron Tiago Teles nous transporte. Cet ancien chroniqueur vin est devenu producteur il y a six ans. Une partie de ses vignes se trouvent au sud du Douro, dans la région de Bairrada, près de l'océan Atlantique. Sa cuvée Gilda est un assemblage de cépages locaux (castelao et alfrecheiro) avec du merlot. Il vinifie à l'ancienne dans un lagar, un bassin de ciment, et il foule les raisins avec les pieds. Curieux ? Vous n'avez pas fini d'être étonné ! Le vin n'a pas été filtré. Sa robe est donc trouble, un peu comme un jus de pomme brut. Dans le verre, on apprécie les arômes de fleurs, de framboise et de cerise, au nez comme en bouche. On perçoit de légers tannins et, surtout, une finale très longue, juteuse et subtilement épicée. Servir légèrement rafraîchi.

Tiago Teles Gilda 2016, 24,90 $ (13629001)