Plus tôt cette semaine, Sportcom passe un coup de fil au patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil. Pas pour connaître sa réaction au départ de Tom Brady des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, son équipe de football favorite, mais bien pour dresser le bilan de sa dernière saison, la meilleure de sa carrière.

Pourtant, il y a à peine quelques mois, les conditions d’entraînement de l’athlète étaient loin d’être optimales pour qu’il connaisse une telle saison où il a terminé troisième au classement cumulatif du 500 m et du 1000 m, en plus d’avoir été triple médaillé d’argent aux finales de la Coupe du monde et décoré du bronze au 1000 m des Championnats du monde par distances individuelles.

Et ajoutez à cela une médaille d’argent aux Championnats du monde de sprint en Norvège, une première québécoise à cette compétition depuis l’illustre Gaétan Boucher.

Replaçons-nous à l’été 2019. Laurent Dubreuil et sa conjointe célèbrent l’arrivée de Rose, leur premier enfant, en juillet.

Au même moment commence alors la fermeture de la piste extérieure réfrigérée du Centre national d’entraînement de Québec afin de faire place au chantier de construction de l’anneau intérieur du nouveau Centre des glaces. Pour les mois à venir, les séances de patinage se feront désormais exclusivement en courte piste, à l’exception de séjours à l’anneau olympique de Calgary.

« C’était une année de changements et de compromis, mais l’approche restait la même : être le plus concentré et le plus efficace à l’entraînement tous les jours pour arriver à un résultat », commente Dubreuil lorsqu’on lui demande comment il a abordé cette période.

Comme athlète, il faut y aller au quotidien. Souvent, on peut se laisser distraire. Oui, il faut un plan à long terme, mais il faut être concentré dans le moment présent plutôt qu’être en train de rêver à ce qui va arriver dans trop longtemps. Laurent Dubreuil

Voir trop loin. C’est ce que Dubreuil avait fait dans son cycle olympique vers les Jeux de Sotchi en 2014, pour lesquels il ne s’était pas qualifié, à la surprise de tous.

« Pour gérer le stress et gérer une saison, je suis bien meilleur qu’avant. C’est l’expérience et la perspective. Quand je ne me suis pas classé pour Sotchi, sur le coup, j’avais l’impression que c’était la pire affaire qui pouvait m’arriver. Cette fois-là, ça m’a également donné de la perspective dans la vie en général.

« Oui, j’étais déprimé pendant des semaines et des mois, mais que tu te classes ou pas, tu restes pris dans le trafic le lendemain matin et tu manges le même déjeuner. On pense que ça change une vie, mais ce n’est pas une question de vie ou de mort. Et Rose me fait encore plus réaliser ça. Que je fasse une bonne ou une mauvaise course, elle me fait un sourire. »

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Laurent Dubreuil retrouve sa petite fille Rose à son retour au Québec, au début de la semaine dernière.

Le déclic au 1000 m

Jusqu’à la saison dernière, le Lévisien excellait principalement au 500 m. La dernière campagne a été celle où il s’est révélé au 1000 m, au point qu’il a été le seul athlète à avoir terminé sur le podium cumulatif de la Coupe du monde sur ces deux distances.

Apprivoiser son nouveau rôle de père s’est fait naturellement. Lorsque sa fille l’a reconnu après son séjour de cinq semaines aux Coupes du monde d’automne, cela l’a conforté dans sa nouvelle situation de papa sur la route.

L’esprit en paix, l’athlète de 27 ans a ensuite vécu une éclosion au 1000 m qu’il a encore du mal à expliquer aujourd’hui, même s’il a des pistes de réponse. Il s’attendait à ce que l’entraînement hors glace estival améliore ses départs, mais dans les faits, il a été plus lent. En revanche, il a patiné plus vite une fois sa vitesse de pointe atteinte.

« Je n’avais jamais fait un tour en 24 secondes sur une piste au niveau de la mer, et là, les tours de mes quatre courses aux Mondiaux de sprint et de mes trois aux Finales de la Coupe du monde étaient tous sous les 25 secondes. »

C’est ma capacité à maintenir ma vitesse qui a limité la cassure. Laurent Dubreuil

Dubreuil affirme également avoir gagné en souplesse, ce qui lui donne une meilleure amplitude de mouvement et lui permet d’être plus bas sur la glace pour mieux patiner. Ajoutez à cela une perte de poids, et vous avez là une explication plus détaillée.

Revenue au Québec lundi après avoir étiré son séjour après la dernière compétition, la famille Dubreuil passera la prochaine quinzaine confinée à la maison afin de respecter les consignes gouvernementales pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Un moindre mal pour celui qui était déjà en vacances d’entraînement, mais qui a une pensée pour ses collègues des autres sports dont le quotidien est bouleversé.

« Je me sens vraiment mal pour eux et j’espère qu’ils pourront présenter les Jeux olympiques d’une façon sécuritaire. Ils ont tous mes bonnes pensées, car ça ne doit pas être facile. »