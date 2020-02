Les Américaines Kaillie Humphries (à l'avant) et Lauren Gibbs en action au départ.

(Altenberg, Allemagne) L’Américaine d’origine canadienne Kaillie Humphries est la meneuse à mi-chemin des Championnats du monde de bobsleigh après avoir réussi le temps le plus rapide lors des deux premières descentes.

Associated Press

Humphries, double championne du monde alors qu’elle défendait les couleurs du Canada, dispute ses premiers Mondiaux depuis 2013.

En compagnie de sa partenaire Lauren Gibbs, Humphries a terminé les deux manches en un temps combiné d’une minute, 52,80 secondes. Elles devancent de deux dixièmes de seconde les Allemandes Kim Kalicki et Kira Lipperheide (1:53,01).

Un autre bob allemand, celui de Stephanie Schneider et Leonie Fiebig, occupe le troisième rang, à un peu plus d’une demi-seconde de Humphries. Les Canadiennes Christine De Bruin et Kristen Bujnowski (1:53,47) sont cinquièmes.

Les deux dernières descentes auront lieu dimanche.