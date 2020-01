Le planchiste québécois Sébastien Toutant a annoncé s’être « fracturé des côtes » lors des X Games à Aspen au cours du week-end, mais dit déjà avoir hâte de reprendre la compétition rapidement.

La Presse canadienne

Le médaillé d’or olympique en titre en Big Air a fait part de la nouvelle de sa blessure via les réseaux sociaux lundi. Le message était accompagné d’une photo dans laquelle on pouvait le voir sourire, assis sur un lit d’hôpital.

Sur ses comptes Twitter et Instagram, l’athlète de 27 ans originaire de L’Assomption dit n’avoir subi aucune lésion interne. Il a ajouté que la planche à neige était tout ce qu’il connaissait et qu’il allait faire tout en son pouvoir pour revenir rapidement et plus fort qu’avant.

Il semble que Toutant se soit blessé lors d’une étape de qualification de l’épreuve de slopestyle tenue jeudi. Il n’a pas participé aux finales en slopestyle et en Big Air tenues samedi et dimanche.

Une semaine avant les X Games, Toutant avait remporté une médaille d’or en slopestyle lors d’une épreuve de la Coupe du monde en Suisse.

En carrière, Toutant compte six médailles aux X Games, deux d’or, deux d’argent et deux de bronze.