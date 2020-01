(Bansko, Bulgarie) L’Américaine Mikaela Shiffrin a maîtrisé un parcours difficile et remporté l’épreuve de descente de la Coupe du monde de Bansko, en Bulgarie, vendredi, s’imposant ainsi pour une cinquième fois cette saison et une première fois en 2020.

Associated Press

La triple championne du titre général accusait trois dixièmes de seconde de retard au deuxième intermédiaire, mais elle a évité les erreurs dans la dernière portion du parcours Marc Girardelli.

« J’avais hâte d’essayer ce parcours et de relever le défi, a dit Shiffrin, qui totalise maintenant 65 victoires en carrière. Ce n’était pas facile. C’était un peu effrayant. Je me suis dit que je devais foncer sans avoir peur. Je pense que c’était une bonne piste pour moi. »

Shiffrin a finalement battu l’Italienne Federica Brignone par 0,18 seconde. La Suissesse Joana Hählen a pris le troisième rang, à 0,23 seconde de Shiffrin.

Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, était la seule Canadienne en lice. Elle a inscrit le 13e meilleur chrono, à 2,06 secondes de la gagnante.

Il s’agit pour Shiffrin de seulement une deuxième victoire en carrière en descente, après son triomphe il y a plus de deux ans à Lake Louise, en Alberta.

Shiffrin n’était pas montée sur la plus haute marche du podium lors des cinq dernières épreuves de la Coupe du monde, incluant deux slaloms, sa spécialité.

Brignone et la Slovaque Petra Vlhova en ont profité pour réduire l’écart au classement général. Cependant, Shiffrin a restauré un peu son avance vendredi. Elle possède maintenant 280 points de plus que Brignone et 309 points de plus que Vlhova, qui a terminé sixième, vendredi.

Jeudi, lors de l’entraînement, l’Italienne Sofia Goggia, l’Autrichienne Tamara Tippler et l’Américaine Alice McKennis faisaient partie des skieuses qui avaient chuté. Goggia a sauté son tour vendredi et elle ratera aussi une autre épreuve de descente présentée sur la même piste samedi.

La course de vendredi remplaçait la descente de Val-d’Isère, en France, annulée en décembre. Un super-G sera également présenté dimanche.