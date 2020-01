Patinage longue piste: la saison «la plus satisfaisante» d’Ivanie Blondin

Depuis sa transition vers le patinage de longue piste au début de la décennie, Ivanie Blondin en a vu, des avions, des anneaux et des compétitions. Elle n’est cependant pas près d’oublier le dernier mois et demi qu’elle vient de vivre en Europe et en Asie.