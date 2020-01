(Montréal) Steven Dubois a décroché deux des quatre médailles du Canada aux Championnats des quatre continents de patinage de vitesse courte piste, samedi.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse canadienne

Dubois, de Lachenaie, a terminé deuxième sur 500 et 1500 m, chaque fois derrière le Sud-Coréen Hwang Dae Heon — le meneur au classement général à l’issue de la première journée de compétition à l’aréna Maurice-Richard.

Ses coéquipières Alyson Charles et Courtney Sarault ont doublé la récolte canadienne en fin de journée, en s’adjugeant respectivement les médailles d’argent et de bronze sur 500 m. Elles ont concédé la victoire à la Sud-Coréenne Choi Min Jeong, qui a elle aussi triomphé sur 1500 m.

La triple médaillée olympique Kim Boutin, qui est originaire de Sherbrooke, a été contrainte de se retirer — par mesure préventive — de la compétition plus tôt cette semaine en raison d’une tendinite au genou gauche.

Il s’agit de la première édition des Championnats des quatre continents, mais de la deuxième compétition de courte piste à être présentée à Montréal en deux mois, après une étape de la Coupe du monde de l’ISU plus tôt en novembre.

Les Championnats des quatre continents sont présentés selon le format des Mondiaux, c’est-à-dire que des points sont octroyés aux athlètes en fonction de leurs résultats sur chaque distance.

Ils se poursuivront dimanche entre 14 et 18 h, avec la présentation des épreuves masculines et féminines de 1000 m, de 3000 m et les relais. Danaé Blais, Claudia Gagnon, Cédrik Blais et Pascal Dion feront alors leur entrée en scène pour le Canada.