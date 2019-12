La Québécoise qui voulait représenter les États-Unis en patinage artistique

Et si l’une des représentantes des États-Unis en patinage de danse sur glace aux prochains Jeux olympiques venait de… Boisbriand ? Installée dans le Michigan depuis l’âge de 13 ans pour s’entraîner, Christina Carreira s’est engagée dans un véritable contre-la-montre afin d’obtenir sa carte verte et sa citoyenneté américaine avant la prochaine échéance à Pékin. « On est peut-être serré pour 2022 », reconnaît sa mère, Lynda Beaulne.