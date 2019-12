(Lake Louise) L’Autrichienne Nicole Schmidhofer a remporté l’épreuve féminine de descente lors de la Coupe du monde de Lake Louise, samedi.

Donna Spencer

La Presse canadienne

Schmidhofer a dévalé la piste albertaine en 1 : 49,92. Elle a été la seule skieuse à franchir la ligne d’arrivée sous la barre des 1 : 50.

L’Américaine Mikaela Shiffrin a signé la deuxième position grâce à un temps de 1 : 50,05 alors que l’Italienne Francesca Marsaglia est grimpée sur la troisième marche du podium en vertu d’un chrono de 1 : 50,35.

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a obtenu le meilleur résultat canadien grâce à une 26e position.

La skieuse et planchiste tchèque Ester Ledecka a causé la surprise, vendredi, lorsqu’elle a gagné la première descente de la saison. La course avait été retardée d’une heure et le tracé avait été raccourci en raison d’importantes chutes de neige qui s’étaient abattues sur la région. Le portillon de départ avait alors été déplacé plus bas sur la montagne.

L’épreuve de samedi s’est déroulée sur la totalité de la piste de trois kilomètres.

Le super-G chez les dames se tiendra dimanche.