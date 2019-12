(Noursoultan) Les Ottaviennes Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann sont de nouveau montées ensemble sur le podium d’une étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste. Elles ont respectivement remporté les médailles d’or et de bronze du 5000 mètres disputé à Noursoultan, au Kazakhstan.

La Presse canadienne

Le Sherbrookois Alex Boisvert-Lacroix a pour sa part mérité la médaille de bronze du 500 mètres, montant sur le podium d’une épreuve individuelle pour la première fois depuis la saison 2017-18.

Blondin a remporté sa première médaille d’or en carrière dans l’épreuve du 5000 mètres grâce à un chrono de six minutes 54,945 secondes, ce qui constitue un nouveau record de piste du Alau Ice Palace.

PHOTO STAS FILIPPOV, ASSOCIATED PRESS Ivanie Blondin

La Tchèque Martina Sablikova, détentrice du record du monde, a terminé à cinq centièmes de seconde de Blondin.

« Pour être bien honnête, je suis un peu surprise d’avoir remporté cette médaille, j’ai encore de la difficulté à y croire ! Mais c’est une belle surprise, a expliqué Blondin.

«J’ai été très patiente pendant toute la course, j’y ai mis le même niveau d’effort à chaque tour, et je pense que c’est ça qui m’a permis de l’emporter aujourd’hui. La course a été très serrée, et je suis vraiment enchantée de me retrouver encore une fois sur le podium en compagnie d’une coéquipière. »

C’est la deuxième fois cette saison que Blondin et Weidemann partagent le même podium. Weidemann a terminé première et Blondin troisième du 3000 mètres de l’épreuve inaugurale de la saison à Minsk, en Biélorussie, le mois dernier.

La Saguenéenne Valérie Maltais a terminé au troisième rang de la division B en 7:10,670.

Weidemann et Blondin occupent désormais les deuxième et troisième positions au classement général de la Coupe du monde pour les distances de fond après trois épreuves.

« Je pense que ce sont des résultats qui en disent beaucoup sur le niveau de l’équipe avec laquelle nous nous entraînons en ce moment. Notre niveau de confiance est très élevé » a commenté Weidemann.

PHOTO STAS FILIPPOV, ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : Ruslan Murashov, Viktor Mushtakov et Alex Boisvert-Lacroix

Boisvert-Lacroix s’est assuré la médaille de bronze du 500 mètres en 34,730 secondes. Les Russes Viktor Mushtakov et Ruslan Murashov l’ont devancé.

« C’est un soulagement après une année un peu difficile l’an passé. Cet été, j’ai fait énormément de travail pour soulager mon dos et revenir en santé, et là, de voir que je suis de retour dans l’élite mondiale, c’est une grande fierté », a confié Boisvert-Lacroix.

Le Lévisien Laurent Dubreuil, qui a patiné au sein de la dernière paire du 500 m, a fini sixième (34,879).

Cette Coupe du monde se poursuit samedi avec les épreuves du 500 mètres dames, 1000 et 10 000 mètres messieurs.