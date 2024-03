(Montréal) Yvon Michel a joué franc jeu avec les médias et les amateurs de boxe, mardi, et a lancé dès l’ouverture de sa conférence de presse au Casino de Montréal que Groupe Yvon Michel (GYM) est en reconstruction.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

C’est un son de cloche différent de celui qu’on entend sur l’avenue des Canadiens-de-Montréal, alors qu’on n’ose pas prononcer le mot en « r » ou encore celui en « s ». Du côté de GYM, c’est pleinement assumé.

Vrai qu’il devenait de plus en plus difficile de ne pas aborder le sujet de front : le groupe ne compte plus que quatre boxeurs sous contrat, soit Kim Clavel, Marie-Pier Houle, Mazlum Akdeniz et Mathieu Germain.

Du lot, il appert que Clavel, qui assurera la finale du prochain gala au Casino de Montréal, le 4 avril, sera le fer-de-lance du groupe, celle sur qui reposera le plus de pression d’aider GYM à retrouver l’avant-scène.

Fidèle à son habitude, Michel se donne un plan de trois ans pour effectuer cette reconstruction, qui passera par des associations avec des entraîneurs et des gymnases qui ont fait leurs preuves dans le passé. Il pense à Boxe Montréal, où œuvrent Stéphan Larouche, Danielle et Pierre Bouchard, aux frères Otis et Howard Grant, à Donnie Brook ou encore Ian McKillop.

La relance de l’entreprise passera aussi par des boxeurs indépendants, comme Derek Pomerleau, qu’on a pu voir lors des derniers évènements de l’entreprise et qui sera des cartes du 4 avril et du 16 mai.

Pomerleau souhaiterait bien se joindre de façon permanente à GYM. Le président lui a promis d’évaluer sérieusement ses performances et du coup, cette possibilité.

Que Pomerleau se joigne ou non au groupe, Michel n’a pas l’intention de diriger une volumineuse écurie, un peu comme le fait l’autre principal promoteur québécois, Eye of the Tiger Management, qui compte actuellement plus de 20 boxeurs en ses rangs. Michel a l’intention de se rendre à neuf ou 10 pugilistes, lui qui affectionne une gestion davantage « de proximité ».

Le retour de Clavel

Le 4 avril marquera ainsi le grand retour de Clavel (17-2, 3 K. -O.) sur le ring après sa défaite crève-cœur par décision partagée aux mains de l’Argentine Evelin Bermudez, le 7 octobre dernier. Elle fera face en grande finale à l’Espagnole Fara El-Bousairi (8-3, 3 K. -O.). Clavel doit également être de l’évènement du 16 mai, qui mettra en vedette Akdeniz.

Houle (9-1-1, 2 K. -O.) assurera quant à elle la demi-finale de ce gala contre l’expérimentée Argentine Marisa Joana Portillo (20-18-3, 4 K. -O.), une boxeuse qui a livré six combats de championnat du monde et n’a jamais été stoppée avant la limite.

Pomerleau (7-0, 5 K. -O.), Theo Owusu (3-0, 2 K. -O.), Reid Wohey et Winner Bondo, qui en seront tous deux à leurs débuts professionnels, seront également en action.

Le gala sera diffusé sur les ondes de gymboxe.tv.